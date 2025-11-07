Advertisement

لبنان

"وضع الجنوب متوتر".. كلام لافت من "اليونيفيل"

Lebanon 24
07-11-2025 | 14:57
قالت المتحدثة باسم قوات "اليونيفيل" في لبنان كانديس أرديل إنّ "الوضع في جنوب لبنان ما زال مُتوتراً"، معلنة أن "اليونيفيل تتعاون مع الجيش اللبناني في ضبط الحدود".
وذكرت أرديل، اليوم الجمعة، أنّ "مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان صعبة للغاية وننسق مع كافة الأطراف من أجل خفض التصعيد"، وأضافت: "قوات حفظ السلام تعمل على الأرض في جنوب لبنان وبإمكانها الدفاع عن نفسها عند الشعور بالتهديد، كما أننا نعمل مع الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد".

الجيش اللبناني

كانديس أرديل

كاندي

طراف

