"وضع الجنوب متوتر".. كلام لافت من "اليونيفيل"

قالت المتحدثة باسم قوات "اليونيفيل" في إنّ "الوضع في ما زال مُتوتراً"، معلنة أن "اليونيفيل تتعاون مع في ضبط الحدود".

وذكرت أرديل، اليوم الجمعة، أنّ "مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان صعبة للغاية وننسق مع كافة الأطراف من أجل خفض التصعيد"، وأضافت: "قوات حفظ السلام تعمل على الأرض في جنوب لبنان وبإمكانها الدفاع عن نفسها عند الشعور بالتهديد، كما أننا نعمل مع الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد".

