بعد إطلاق نار.. دورية للجيش توقف شخصاً في طرابلس

تمكنت دورية من مخابرات الجيش، مساء الجمعة، من توقيف المدعو "غ.ب" بالجرم المشهود داخل زيتون أبي سمراء - ، وذلك على خلفية إطلاق النار الكثيف الذي شهدته المنطقة مساء اليوم.

وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق بإشراف المختص.