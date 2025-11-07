Advertisement

لبنان

بعد إطلاق نار.. دورية للجيش توقف شخصاً في طرابلس

Lebanon 24
07-11-2025 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1439414-638981531393637018.jpg
Doc-P-1439414-638981531393637018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت دورية من مخابرات الجيش، مساء الجمعة، من توقيف المدعو "غ.ب" بالجرم المشهود داخل زيتون أبي سمراء - طرابلس، وذلك على خلفية إطلاق النار الكثيف الذي شهدته المنطقة مساء اليوم.
Advertisement
 

وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
lebanon 24
08/11/2025 04:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف مواطنًا في عكار بعد إطلاقه النار على شخصين
lebanon 24
08/11/2025 04:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار خلال توقيف مطلوب في طرابلس
lebanon 24
08/11/2025 04:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. الجيش يوقف شخصين لهذا السبب
lebanon 24
08/11/2025 04:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24

أبي سمرا

القضاء ا

طرابلس

القضاء

دوري

برات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-11-07
16:58 | 2025-11-07
16:41 | 2025-11-07
16:38 | 2025-11-07
16:06 | 2025-11-07
16:02 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24