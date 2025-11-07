24
لبنان
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. دبلوماسيّ يكشف فحواها
Lebanon 24
07-11-2025
|
16:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن دبلوماسي غربي قوله إنّ "ما يجري في
جنوب لبنان
تعتبرهُ الدول الغربية كمؤشرٍ استراتيجيّ على دخول الأزمة
اللبنانية
مرحلة انكشاف كامل، بعدما بدا أن
حزب الله
يرفض علناً وبشكل مباشر الانخراط في أي صيغة تفاوضية، ويستمر في التشبث بسلاحه كمصدر شرعية مُوازية لمؤسسات الدولة".
وذكر المصدر أنَّ "التصعيد
الإسرائيلي
، وإن بدا عسكرياً في الشكل، فإنه سياسي في المضمون"، قائلاً إنَّ "تل أبيب تبعث برسائل مركّبة إلى الحزب بأن قواعد اللعبة القديمة لم تعد قائمة، وإلى الدولة اللبنانية بأن استمرار الغموض في موقفها من حصرية السلاح سيقابل بالمزيد من الضغط".
وأوضح أن "بعض العواصم الأوروبية ترى في بيان حزب الله الأخير تطوراً مقلقاً؛ لأنه شير إلى رغبة الحزب في إعادة إنتاج منطق الدولة ضمن منطق السلاح الموازي، في وقت تُجمع فيه معظم الأطراف اللبنانية الرسمية على خيار التفاوض كأداة ناعمة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة".
وتابع: "هناك إحساس أوروبيّ متزايد بأنَّ
بيروت
قد فقدت القدرة على الإمساك بزمام المبادرة. التمايز الواضح بين موقف الرئاسة اللبنانية، الساعي لتفعيل آلية تفاوض غير مباشر، وموقف الحزب الذي يرفض حتى النقاش، يكشف أن مؤسسات الدولة لم تعد فاعلاً مركزياً بل رهينة توازنات مفروضة من خارجها".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "الانطباع السائد في دوائر القرار الأوروبية هو أن حزب الله، مدفوعاً بحسابات إيرانية، يحاول توظيف التوتر لضمان استمرار شرعيته الأمنية داخل
لبنان
، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض فرص الاستقرار الداخلي وإضعاف فرص الدعم الدولي".
كذلك، قال إنَّ "
المجتمع الدولي
بات يرى في ملف سلاح حزب الله عنصراً معطِّلاً لأي نهوض سياسي أو اقتصادي"، مؤكداً أن
واشنطن
والاتحاد
الأوروبي
أوضحا في محادثات غير رسمية أن أي دعم اقتصادي للبنان سيكون مشروطاً بخطة جدية لحصر السلاح بيد الدولة.
المصدر ذاته أشار إلى أن الوقت الراهن يُعدّ "فرصة نادرة" لإعادة ترتيب قواعد الاشتباك في لبنان، خاصة مع الانكشاف الميداني للحزب، وتحذيرات
إسرائيل
من إعادة ترميم البنية التحتية العسكرية للحزب قرب الحدود.
لبنان
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي
المجتمع الدولي
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
الأوروبي
تابع
