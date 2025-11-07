ماذا كشف مسؤول أميركيّ عن لبنان؟ هذه كواليس موقف واشنطن

قالَ مسؤول رفيع في الأميركية، معني بملف العلاقات مع والشرق الأوسط، إنّ " لا ترى في التصعيد ضد لبنان مجرّد رد عسكري موضعي، بل تقرأه كأداة ضغط منسّقة لإعادة ضبط المعادلة الأمنية على الحدود الجنوبية، عبر وضع المسؤولية الكاملة على عاتق الطرف الذي يخرق القرار 1701، ويفرض نفسه مرجعية فوق الدولة".

وفي حديثٍ عبر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ، قال المسؤول: "نحن نراقب عن كثب السلوك التصاعدي للحزب، ومحاولاته استباق أي مسار تفاوضي لبناني - إسرائيليّ عبر فرض أمر واقع مسلّح. ما يقلق أن هذا الأسلوب بات يستهدف ليس فقط خصوم الحزب، بل أيضاً الدولة التي ينتمي إليها نظرياً".



وكشف المسؤول الأميركي أن "الإدارة الأميركية أوصلت رسائل واضحة إلى كل من رئاسة الجمهورية والحكومة مفادها أنّ الوقت لم يعد يسمح بالمراوحة السياسية"، مشيراً إلى أن " ينتظر من موقفاً حاسماً تجاه مسألة احتكار السلاح، كمدخل إلزامي لأي مساعدات أمنية أو دعم اقتصادي فعّال في المرحلة المقبلة".



وبحسب المصدر، فإن "واشنطن تعتبر أنّ استمرار في تعطيل قرار الدولة "لن يؤدي فقط إلى مزيد من العزلة اللبنانية فقط، إذ قد يسرّع في فرض أدوات ضغط جديدة، تشمل تعديل قواعد الدعم للجيش، أو إعادة النظر في طبيعة التنسيق المالي مع المؤسسات اللبنانية الرسمية".