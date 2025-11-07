Advertisement

لبنان

مطلوب غادر لبنان.. خطيرٌ ومع "القاعدة"!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-11-2025 | 16:58
كشفت معلومات "لبنان24" أن أحد المطلوبين الخطيرين في لبنان، غادر قبل فترة ليست بطويلة إلى سوريا بعدما كان يتحصن داخل أحد المخيمات.
وذكرت المعلومات أن هذا المطلوب كان من أشدّ المنتمين إلى تنظيم القاعدة، ومصيره الآن في سوريا غير معروف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

