لبنان

داخل سجن روميه.. موقوف يفارق الحياة

Lebanon 24
07-11-2025 | 16:02
Doc-P-1439430-638981570626387850.jpg
Doc-P-1439430-638981570626387850.jpg photos 0
توفي السجين السوري محمد حسن أبو نوفل الملقّب بـ"العصفور" (50 عاماً) داخل سجن رومية المركزي.
ووفقًا لمصادر ميدانية، يُرجَّح أن تكون الوفاة ناتجة عن إهمال طبي، في حين لم يصدر بعد أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة.


وأفادت المعلومات أن الصلاة على جثمان الراحل أُقيمت داخل السجن بحضور عدد من السجناء، قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
