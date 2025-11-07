داخل سجن روميه.. موقوف يفارق الحياة

توفي السجين السوري أبو الملقّب بـ"العصفور" (50 عاماً) داخل المركزي.

ووفقًا لمصادر ميدانية، يُرجَّح أن تكون الوفاة ناتجة عن إهمال طبي، في حين لم يصدر بعد أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة.