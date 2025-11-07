24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ضغط أميركي للافراج عن السجناء السوريين
Lebanon 24
07-11-2025
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": في خطوة جديدة تندرج في إطار الضغط الأميركي المتعاظم على
لبنان
، جاءت دعوة عضو
الكونغرس
جو ويلسون إلى الإفراج الفوري عن السجناء السوريين في لبنان، مطالبا حكومتي لبنان وسوريا بالعمل الفوري من أجل إيجاد آلية سريعة لإعادة هؤلاء إلى بلادهم.
Advertisement
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال ويلسون الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون
الشرق الأوسط
في لجنة
الشؤون الخارجية
في الكونغرس الأميركي: "تحدثت مع معتقلين سياسيين سوريين داخل
سجن رومية
في لبنان، اعتقلهم "
حزب الله
" لمجرد معارضتهم نظام
الأسد
الوحشي الذي كان يعمل إلى جانب الحزب".
هذا الموقف يعيد تسليط الضوء على ملف الموقوفين والمعتقلين السوريين الذي يشكل بنداً أول على طاولة المحادثات
اللبنانية
-
السورية
، في ظل استمرار تعذر الوصول إلى حل له يرضي القيادة السورية الجديدة التي تطالب الجانب اللبناني بإجراءات فورية للإفراج عن هؤلاء، فيما لا يزال لبنان يتخبط وسط عجز عن إجراء المحاكمات تمهيداً للإفراج عنهم، علماً أن آخر ما توصلت إليه المحادثات بين الجانبين أفضى إلى الإعلان عن أن العمل جارٍ على آلية قضائية تتيح تسليم البعض منهم، على أن يتم العمل على خط موازٍ على تسريع المحاكمات للبعض الآخر. ولكن هذه الآلية التي يفترض أن تأتي في إطار اتفاقية قضائية بين البلدين لم تتبلور بعد ولم تشهد تقدماً في ظل استمرار لبنان بالتمسك برفض تسليم قتلة العسكريين والمدنيين. وبالرغم من ذلك، فإن
السلطات اللبنانية
الثابتة على هذا الموقف، متمسكة في المقابل بتطوير العلاقات مع النظام الجديد، ويجري العمل على درس المسارات القضائية الواجب اعتمادها لضمان عمليات التسليم وصحتها.
وفي رأي مصادر سياسية أن كلام السيناتور ويلسون يأتي في إطار دعم القيادة السورية في مطالبها، والضغط على السلطات اللبنانية لتلبية هذه المطالب.
مواضيع ذات صلة
وفد أمني سوري في بيروت وملف السجناء السوريين الاسلاميين هو الأصعب
Lebanon 24
وفد أمني سوري في بيروت وملف السجناء السوريين الاسلاميين هو الأصعب
08/11/2025 08:32:20
08/11/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
متري اكد ضرورة معالجة قضية السجناء السوريين
Lebanon 24
متري اكد ضرورة معالجة قضية السجناء السوريين
08/11/2025 08:32:20
08/11/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من سيناتور أميركي إلى لبنان: "أطلقوا سراح السجناء"
Lebanon 24
رسالة من سيناتور أميركي إلى لبنان: "أطلقوا سراح السجناء"
08/11/2025 08:32:20
08/11/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تنسيق أمني لبناني - سوري ومُسوَّدَة لمعاهدة جديدة بين البلديْن لتبادل السجناء
Lebanon 24
تنسيق أمني لبناني - سوري ومُسوَّدَة لمعاهدة جديدة بين البلديْن لتبادل السجناء
08/11/2025 08:32:20
08/11/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شؤون الشرق الأوسط
السلطات اللبنانية
الشؤون الخارجية
الشرق الأوسط
سجن رومية
اللبنانية
حزب الله
الكونغرس
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير يسرّب لزيادة العرقلة
Lebanon 24
وزير يسرّب لزيادة العرقلة
01:30 | 2025-11-08
08/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتظار حذر والتأجيل وارد
Lebanon 24
إنتظار حذر والتأجيل وارد
01:15 | 2025-11-08
08/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف "رابيد" في بنت جبيل
Lebanon 24
بالصور: غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف "رابيد" في بنت جبيل
01:04 | 2025-11-08
08/11/2025 01:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتأرجح بين الضغوط الأميركية والتصعيد الإسرائيلي ويرفض التفاوض تحت التهديد
Lebanon 24
لبنان يتأرجح بين الضغوط الأميركية والتصعيد الإسرائيلي ويرفض التفاوض تحت التهديد
01:00 | 2025-11-08
08/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محلقات إسرائيلية تستهدف حفارة في بليدا
Lebanon 24
محلقات إسرائيلية تستهدف حفارة في بليدا
00:04 | 2025-11-08
08/11/2025 12:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-11-08
وزير يسرّب لزيادة العرقلة
01:15 | 2025-11-08
إنتظار حذر والتأجيل وارد
01:04 | 2025-11-08
بالصور: غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف "رابيد" في بنت جبيل
01:00 | 2025-11-08
لبنان يتأرجح بين الضغوط الأميركية والتصعيد الإسرائيلي ويرفض التفاوض تحت التهديد
00:04 | 2025-11-08
محلقات إسرائيلية تستهدف حفارة في بليدا
23:46 | 2025-11-07
بالفيديو: اندلاع حريق في شاحنة على أوتوستراد غزير
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
08/11/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24