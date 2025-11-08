Advertisement

لبنان

محلقات إسرائيلية تستهدف حفارة في بليدا

Lebanon 24
08-11-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1439501-638981831615901372.jpg
Doc-P-1439501-638981831615901372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت محلقات إسرائيلية مُعادية ليلا حفارة قرب ساحة بليدا ليلا ثم قامت صباح اليوم السبت بإلقاء قنابل جديدة مستهدفة حفارة في منطقة "الكيلو ٩"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلّقة إسرائيلية مُعادية ألقت 3 قنابل صوتية باتجاه بلدة بليدا
lebanon 24
08/11/2025 12:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مفخخة إسرائيليّة انفجرت في محيط بركة بلدة بليدا
lebanon 24
08/11/2025 12:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه منطقة غاصونة شرقي بلدة بليدا
lebanon 24
08/11/2025 12:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مُحلّقة إسرائيلية ألقت قنبلتين على جرافة في بلدة بليدا
lebanon 24
08/11/2025 12:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

بليد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2025-11-08
04:45 | 2025-11-08
04:36 | 2025-11-08
04:30 | 2025-11-08
04:15 | 2025-11-08
04:08 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24