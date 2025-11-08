24
لبنان
محلقات إسرائيلية تستهدف حفارة في بليدا
Lebanon 24
08-11-2025
|
00:04
استهدفت محلقات إسرائيلية مُعادية ليلا حفارة قرب ساحة بليدا ليلا ثم قامت
صباح اليوم
السبت بإلقاء قنابل جديدة مستهدفة حفارة في منطقة "الكيلو ٩"، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
