Advertisement

لبنان

بالصور: غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف "رابيد" في بنت جبيل.. وسقوط 7 جرحى

Lebanon 24
08-11-2025 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1439515-638981872792729142.jpg
Doc-P-1439515-638981872792729142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت غارة إسرائيلية من مسيّرة صباح اليوم السبت سيارة "رابيد" بصاروخين قرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وأفيد عن نقل اصابتين جراء الاستهداف. 
 
ولاحقا صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية تستهدف برج قلاوية-بنت جبيل
lebanon 24
08/11/2025 12:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 7 جرحى جراء غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل
lebanon 24
08/11/2025 12:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرة اسرائيلية بدون صوت تحلق منذ الصباح في أجواء بنت جبيل
lebanon 24
08/11/2025 12:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مذيع "الجديد" يضع صورة الطفلين الشهيدين من بنت جبيل على صدره
lebanon 24
08/11/2025 12:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

مستشفى صلاح غندور

وزارة الصحة

صباح اليوم

صلاح غندور

الإسرائيلي

لبنان 24

بنت جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2025-11-08
04:45 | 2025-11-08
04:36 | 2025-11-08
04:30 | 2025-11-08
04:15 | 2025-11-08
04:08 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24