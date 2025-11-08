بالصور: غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف "رابيد" في بنت جبيل.. وسقوط 7 جرحى

استهدفت غارة إسرائيلية من مسيّرة السبت سيارة "رابيد" بصاروخين قرب في ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأفيد عن نقل اصابتين جراء الاستهداف.

ولاحقا صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة العدو على سيارة قرب مستشفى في بنت أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح.