موقف إسرائيل من لبنان يترنح بين خيارين.. تقرير يكشف التفاصيل



Advertisement

وحسبما أكدت مصادر عسكرية للقناة 12 ، فإن إسرائيل تضع خيارين أمام لبنان، إما التوصل إلى اتفاق تحت المظلة الأميركية، أو العودة للقتال.



وفي مواجهة التصعيد المحتمل، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن سيحاول الرد عبر مهاجمة المواقع الخمسة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل الأراضي ، ثم إطلاق النار على إسرائيل.



ويصف تقرير صادر عن مدير الأبحاث في مركز "ألما" لدراسة التحديات الأمنية في شمال إسرائيل تال باري، مساعي حزب الله لإعادة بناء هيكله العسكري، عبر "إنتاج وإصلاح الأسلحة وتجنيد وتدريب مقاتلين جدد، وتحديث الخطط العملياتية، وترميم البنى التحتية".



ووفقا للتقرير، يجمع حزب الله بين "الإنتاج الضخم للأسلحة البسيطة، مثل الصواريخ قصيرة المدى والأسلحة الخفيفة، وإنتاج الأسلحة الدقيقة والمتطورة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والوسائل الإلكترونية المتقدمة". كتب موقع " عربية": تتحضر لتحرك عسكري واسع يبدو وشيكا في ، في ظل تكثيف هجماتها خلال الأسابيع الماضية على ما تقول إنه بنى تحتية لحزب الله.وحسبما أكدت مصادر عسكرية للقناة 12 ، فإن إسرائيل تضع خيارين أمام لبنان، إما التوصل إلى اتفاق تحت المظلة الأميركية، أو العودة للقتال.وفي مواجهة التصعيد المحتمل، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن سيحاول الرد عبر مهاجمة المواقع الخمسة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل الأراضي ، ثم إطلاق النار على إسرائيل.ويصف تقرير صادر عن مدير الأبحاث في مركز "ألما" لدراسة التحديات الأمنية في شمال إسرائيل تال باري، مساعي حزب الله لإعادة بناء هيكله العسكري، عبر "إنتاج وإصلاح الأسلحة وتجنيد وتدريب مقاتلين جدد، وتحديث الخطط العملياتية، وترميم البنى التحتية".ووفقا للتقرير، يجمع حزب الله بين "الإنتاج الضخم للأسلحة البسيطة، مثل الصواريخ قصيرة المدى والأسلحة الخفيفة، وإنتاج الأسلحة الدقيقة والمتطورة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والوسائل الإلكترونية المتقدمة".

ويظهر التقرير أيضا أن الحزب "يركز جهود على المنطقة الواقعة شمال ، التي أصبحت مركز الثقل الجديد له، حيث تتركز مواقع التخزين وأنظمة إطلاق النار والبنى التحتية الدفاعية".



وحتى الآن لم تفلح على ما يبدو مساعي لحصر السلاح في يد الدولة، مما يعني نزعه من حزب الله، استجابة لمطالب أميركية إسرائيلية، وهو ما يرجح، وفق تقارير إخبارية، اقتراب إسرائيل من تنفيذ هجمات كبيرة على معاقل الحزب المدعوم من .