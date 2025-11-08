24
لبنان
في سيدني.. سلسلة لقاءات للوزيرة كرامي
Lebanon 24
08-11-2025
|
02:04
A-
A+
زارت وزيرة التربية ريما كرامي برلمان ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني، يرافقها الدكتور جمال
ريفي
، حيث كان في استقبالها الوزير جهاد ديب، وهو من أصول لبنانية. اصطحب الوزير ديب
الوزيرة
كرامي في جولة على أروقة
البرلمان
، وقدّم لها عرضًا حول تاريخه ودوره التشريعي، لافتًا إلى مكانته كأحد أقدم البرلمانات في
أستراليا
. كما أقام على شرفها ترويقة لبنانية في مبنى البرلمان، جرى خلالها التباحث في واقع التعليم وأهمية مدّ قنوات التعاون
التربوي
بين
لبنان
وأستراليا، خصوصًا في ظل خبرته الطويلة في الحقل التعليمي قبل تولّيه الوزارة.
كما التقت الوزيرة كرامي وزير التربية الفدرالي الأوسترالي جايسون كلير (Jason Clare)، بحضور الوزير ديب ورئيسة المؤسسة
اللبنانية
الأسترالية
الدكتورة فاديا غصين والدكتور جمال ريفي، حيث جرى نقاش موسّع حول سبل تعزيز التعاون التربوي بين البلدين وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتم الاتفاق على وضع إطار لتفاهم مستقبلي يخدم المؤسسات التعليمية في لبنان وأستراليا.
وأبدى الوزير كلير استعداده لزيارة لبنان قريبًا للاطلاع عن قرب على واقع القطاع التربوي، مؤكدًا اهتمام الحكومة الأسترالية بدعم الشراكة التعليمية مع لبنان. وفي ختام اللقاء، جرى تبادل كتب وهدايا رمزية توثّق التاريخ والتراث الثقافي في البلدين.
