لبنان

معوض من ملبورن: للتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:08
واصل النائب ميشال معوّض والوفد المرافق زيارته ملبورن، ضمن جولته الأوسترالية التي يلتقي خلالها أبناء الجالية اللبنانية ويرعى احتفالات حركة الاستقلال.
وأقام قنصل لبنان العام في ملبورن رامي الحامدي مأدبة عشاء على شرفه بحضور ممثلي احزاب وفاعليات سياسية. 

أكّد  معوّض خلال جولته أهمية دور الاغتراب اللبناني في دعم لبنان وضرورة تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

ويُشارك معوّض والوفد المرافق مساء السبت في الاحتفال السنوي لحركة الاستقلال في قاعة مارون. 
