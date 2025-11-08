Advertisement

لبنان

الرئيس السابق لبلدية جعيتا: نشكر رئيس الجمهورية على موقفه من فضيحة المغارة

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1439542-638981906513053514.jpg
Doc-P-1439542-638981906513053514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الرئيس السابق لبلدية جعيتا المهندس سمير بارود بيانا رد فيه على تصريحات رئيس بلدية جعيتا الحالي وليد بارود حول قضية مغارة البلدة، وجاء فيه: "ردًّا على جميع التصريحات والبيانات الصادرة عن رئيس بلدية جعيتا الحالي وليد بارود، وبصفتي رئيس بلدية جعيتا السابق، وبصفتي مواكبًا لتاريخ المغارة وكل مراحل الخلافات السابقة مع شركة MAPAS المشغّل السابق للمغارة في عهد الوصاية السورية، أؤكد أن كل ما صدر عن وليد بارود من تبريرات وادعاءات لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وأن ما حدث في مغارة جعيتا مؤخرًا هو مخالفة فاضحة ومقصودة، لا علاقة لها بالسياسة بل بسوء الإدارة، وبتصرّفات غير مسؤولة مست كرامة البلدة وسمعتها. ثانيًا: إنّ تحويل كل قضية أو انتقاد إلى "مؤامرة سياسية" هو أسلوب مفضوح للهروب من المساءلة. الحقيقة أن الرأي العام في جعيتا ولبنان والخارج رأى وسمع واستنكر، وما من لبناني شريف يبرّر إقامة احتفال خاص داخل المغارة، في تجاوز صارخ للقوانين والأعراف. ثالثًا: اني، كرئيس بلدية سابق، كنت ولا أزال من أوائل الداعمين لتسلّم البلدية إدارة المغارة، وقد شاركت في إعادة افتتاحها في تموز الماضي برعاية فخامة رئيس الجمهورية ممثّلًا بمعالي وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن، إيمانًا مني بقدرة البلدية على النهوض بالمعلم الأهم في لبنان. لكنني اليوم لا أقبل بأن يتحوّل هذا الإنجاز إلى فضيحة، ولا أن يكون من "زاد الطين بلّة" هو نفسه من يتذرّع بالغيرة على جعيتا. انا لم ولن العب دور الجندي الإلكتروني الذي يبرر الفشل ويجمل الخطأ".
Advertisement

وتابع: "إن جعيتا هي جعيتا الاب الجعيتاوي ، انطوان بارود، زياد بارود، انطوان وحبيب سلامه، إيليا سلوان وسواهم من المخلصين لوطنهم وبلدتهم. رابعًا: لقد تناقلت وسائل الإعلام العالمية والعربية والمحلية هذا الحدث المخالف لكل القوانين، في فضيحة وصلت أصداؤها إلى كل القارات. نذكر منها: قناة العربية، سكاي نيوز، روسيا اليوم، الجزيرة، ووسائل إعلام في البرازيل وفرنسا، ما جعل من اسم جعيتا – بدل أن يُذكر كموقع عالمي – عنوانًا للتجاوز والفوضى في الإدارة. خامسًا: إنّ من يبرّر اليوم مخالفاته هو نفسه من حرم البلدية من الاستمرار في إدارة المغارة، وتسبّب بحرمان أبناء البلدة من المداخيل التي كانت ستُنعش اقتصادها وتُعيد لها دورها التنموي. بل زاد الطين بلّة بسلوكياته الإدارية المشبوهة، وبما يُحكى عن خوات وعمولات تُفرض من فريقه غير المعلن على كل من يرغب بفتح محل أو مقهى في حرم المغارة. سادسًا: منذ اكتشاف المغارة مع الراحل سامي كركبي، ما من أحد تجرّأ على إدخالها في هذا النوع من الانحرافات. المغارة كانت دائمًا مكانًا مقدسًا ومصانًا، ولم يُسمح في الماضي إلا لفنان عالمي واحد(KARLHEINZ STOCK HAUSEN) بإقامة حفل راقٍ وصل إلى المستوى العالمي ضمن معايير ثقافية محترمة. أما اليوم، فقد وصلنا إلى مشهد عبثي يسيء إلى جعيتا، إلى لبنان، وإلى تاريخنا جميعًا. سابعًا: نعم، وليد بارود هو من شوّه صورة لبنان وجعيتا، بتصريحاته المتخبّطة وسلوكه الذي لم يعد يليق بموقعه البلدي. وما يحاول تصويره على أنه "حملة ضده" ما هو إلا ردّ فعل طبيعي من الناس والمؤسسات الغيورة على سمعة لبنان. ثامنًا: في النهاية، لا يسعنا إلا أن نقول مبروك للعروسين اللذين سيدخلان موسوعة غينيس من باب مغارة جعيتا، ولكننا نأسف، أشدّ الأسف، للشعب اللبناني وأبناء بلدتنا جعيتا على الضرر الأخلاقي والمعنوي الذي سبّبه وليد بارود حاليًا وسابقًا. القاصي والداني يعرف تمامًا ما نقصد، ولم نكن لنكشف ذلك لولا تماديه في التبرير والكذب وتلويث سمعة البلدة. تاسعًا: إننا نطالب القضاء اللبناني بالتحرّك السريع ليس فقط لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمغارة، بل أيضًا لكشف من هم وراء هذا الحفل، وما هي العمولات والمصالح التي تمّت في المقابل. وفي الختام، نتوجّه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه وتوجيهاته في مجلس الوزراء، وعلى طلبه من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ كل من يظهره التحقيق متورطًا في هذه الفضيحة التي مسّت بسمعة لبنان أمام العالم".
مواضيع ذات صلة
مرقص: أثار رئيس الجمهورية موضوع مغارة جعيتا وقد شرحت وزير السياحة ما حصل بانتظار القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية بحق رئيس بلدية جعيتا
lebanon 24
08/11/2025 12:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة مغارة جعيتا: مشهد كاد أن يستعيد مأسوية "تيتانيك"
lebanon 24
08/11/2025 12:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي خلال زيارة مغارة جعيتا: أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض
lebanon 24
08/11/2025 12:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية "على موقفه" والمقربون منه "مستمرون"
lebanon 24
08/11/2025 12:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

روسيا اليوم

سكاي نيوز

الجمهوري

السورية

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2025-11-08
04:45 | 2025-11-08
04:36 | 2025-11-08
04:30 | 2025-11-08
04:15 | 2025-11-08
04:08 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24