لبنان

في نهاية الاسبوع.. طقس متقلب يسيطر على لبنان

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:00
يسيطر طقس خريفي متقلب نسبياً على لبنان  مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الشمالية .
ويكون الطقس اليوم غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات ، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع احتمال تساقط امطار خفيفة شمالاً ابتداءاً من بعد الظهر.
الأحد:  
قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلاً.
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء:  
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتحول تدريجياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تشكل خلايا رعدية كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة على المرتفعات الشمالية .
