لبنان

مدافعا عن الجامعة اللبنانية.. الاتحاد العمالي العام: الإساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية فعل لا يليق بمصلحة الوطن

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:14
أعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان وقوفه التام دفاعاً عن الجامعة اللبنانية وكرامتها العلمية ومكانتها الوطنية، وأكد ان "الإساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية او تعميم خلل موضعي على كامل منظومتها هو فعل لا يليق بمكانة الجامعة الوطنية ولا بمصلحة الوطن".
وقال في بيان: "ان الإتحاد العمالي العام في لبنان وانطلاقاً من مسؤوليته تجاه المجتمع اللبناني، ينبه إلى ان اكثر من أربعمائة الف خريج من الجامعة اللبنانية موزعون على أسواق العمل، يشغلون مواقع قيادية ويساهمون بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الأسري لعشرات الآلاف من العائلات المعتمدة على تحويلاتهم المالية. فالمس بشهادات الجامعة اللبنانية يرقى إلى الجرم بحق الوطن ويهاجم امن الأسر واستقرار المجتمع".

ودعا الجميع إلى "التوقف عن التشهير بالجامعة اللبنانية و عدم استغلال بعض الأحداث والمخالفات لإضعاف الثقة بالمرفق التعليمي الوطني الذي حاز على اعلى الأوسمة من أعلى مؤسسات التصنيف العلمي الجامعي في العالم".

وذكر بأن "الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل رافد أساسي من روافد الدولة في بناء الإنسان والوطن، وايذاءها يمس بنسيج الوطن كله. سيبقى الإتحاد مدافعاً عن حق التعليم للجميع وعن كرامة خريجي الجامعة ومكانتهم العلمية محلياً ودولياً".

 
