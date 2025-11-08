المدير العام للدفاع المدني: مستمرّون في إعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من الكوارث الطبيعية

Advertisement

أطلق للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، حملةً لزراعة أشجار الأرز في كرم شباط، وقد تم إطلاقها من خلال لقاءٍ جامعٍ عُقد في دارة الشيخ ياسين جعفر في كرم شباط – عيدمون، القبيات، بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة، وبلديات عيدمون، ، القبيات، حلبا، جوار الحشيش، واتحاد بلديات الهرمل، إلى جانب وجهاء وفعاليات من منطقتي عكار والهرمل، وممثلين عن محمية كرم شباط والوكالة للتعاون الإنمائي (AICS).كما شارك في النشاط رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية وعناصر الدفاع المدني.و ألقى العميد الركن خريش كلمةً أعرب فيها عن اعتزازه بـ«منطقة عكار التي تشكّل خزان بكل طاقاتها البشرية، ولا سيّما في صفوف الدفاع المدني وسائر القوى الأمنية»، مؤكداً أنّ « للدفاع المدني ستبقى إلى جانب عكار وسائر المناطق ، وستعمل على دعم المراكز وتعزيز حضورها، لا سيّما في القرى النائية».ونوّه بالرمزية الوطنية للقاء في دارة الشيخ ياسين جعفر التي وصفها بأنها «بيتٌ وطني جامع يجسّد وحدة اللبنانيين على تنوّعهم»، متمنياً أن «تبقى عكار كما كانت دائماً نموذجاً للانفتاح والعيش المشترك».كما أكد أنّ "الدفاع المدني، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وبالتعاون مع والإدارات الرسمية والبلديات والجمعيات الأهلية، مستمر في تنفيذ برامجه الهادفة إلى إعادة تأهيل المناطق التي تضرّرت جرّاء الطبيعية والحرائق، وتعزيز قدراتها على الصمود من خلال مشاريع التنمية البيئية والإنمائية والاجتماعية، بما يرسّخ دورها الحيوي في دورة الاقتصاد الوطني".وختم بتأكيد أنّ "التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل لترسيخ الاستقرار وبناء مستقبلٍ يليق بلبنان وبأبنائه".وفي ختام اللقاء، لبّى خريش الدعوة إلى مأدبة غداءٍ أُقيمت على شرفه.