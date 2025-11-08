متري: الدبلوماسيون الغربيون يشجّعون اليوم على التفاوض

Advertisement

نقل الحكومة طارق متري عن تأكيده أكثر من مرّة أن الاعمال العدائية الاسرائيلية تعيق مواصلة الجيش العمل في خطته.متري وفي حديث عبر الـlbci شدد على ان التقرير الذي قدمه الجيش على طاولة تقرير الجيش موثّق بالأرقام ويؤكد سيطرته الكاملة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني باستثناء المناطق التي تحتلها وفي شمال الليطاني يواصل مكافحة تهريب السلاح والمخدرات وضبط مجموعات إرهابية ومستودعات أسلحة ما يعكس تقدّماً واضحاً في عمليات السيطرة والاحتواء، مشيراً الى انه تم طرح عقد مؤتمر لدعم الجيش إلا أنّ الحديث عنه تراجع مؤخرًا على الرغم من أهمية إعادة تفعيل هذا الدعم.وشدد على أن " الرسمي كما التزم بوقف الأعمال العدائية، فيما استمرّت إسرائيل باعتداءاتها التي تارة تسمى خروق للاتفاق أو عمليات تستهدف مسؤولين ومراكز وخزائن أسلحة وذخائر”، كاشفًا عن أن “عدد الانتهاكات كبير وتجاوز الـ5 ألاف”.ورأى متري أن "إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان"، مضيفًا: "قد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان، ولا سيما في المناطق الحدودية – ، ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة الميكانيزم".وقال: "وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي، لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة".وأشار إلى أن "الدبلوماسيين الغربيين يشجّعون اليوم على التفاوض، وقد اقترح بعضهم ضمّ مدنيين إلى جانب العسكريين في الوفد المفاوض، إلا أنّ شدّد على عدم الحاجة لإنشاء كيان جديد للتفاوض فهناك لجنة الميكانيزم".