لبنان

مغتربون "ممتعضون"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-11-2025 | 04:15
كشف مُغتربون لبنانيّون عن إشكالية ترتبطُ بتسجيل أسمائهم للتصويت ضمن الانتخابات النيابية المرتقبة من الخارج.
 
المغتربون أشاروا إلى أنَّ هناك تأخيراً يحصلُ في عملية تأكيد التسجيل، الأمر الذي يستغرق أياماً عديدة تتجاوز الأسبوعين.
 

المسألة دفعت بمغتربين إلى توجيه نداءات إلى وزارتي الخارجية والداخلية للنظر بهذا الأمر ومعالجته للحفاظ على حق المغتربين في التصويت.

المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

كالي

خاص "لبنان 24"

