مغتربون "ممتعضون"

كشف مُغتربون لبنانيّون عن إشكالية ترتبطُ بتسجيل أسمائهم للتصويت ضمن الانتخابات النيابية المرتقبة من الخارج.

المغتربون أشاروا إلى أنَّ هناك تأخيراً يحصلُ في عملية تأكيد التسجيل، الأمر الذي يستغرق أياماً عديدة تتجاوز الأسبوعين.



المسألة دفعت بمغتربين إلى توجيه نداءات إلى وزارتي الخارجية والداخلية للنظر بهذا الأمر ومعالجته للحفاظ على حق المغتربين في التصويت.

