Advertisement

لبنان

افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية لقناة "RT.DOC".. السفير الروسي في لبنان: له أهمية خاصة

Lebanon 24
08-11-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1439598-638981988794779131.jpeg
Doc-P-1439598-638981988794779131.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح في بيروت مهرجان الأفلام الوثائقية لقناة RT.DOC تحت عنوان "زمن الأبطال"، بحضور رسمي وثقافي واسع.
Advertisement

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أكد السفير الروسي ألكسندر روداكوف أن "المهرجان يشكل مبادرة ثقافية نوعية تهدف إلى إبراز رموز الشجاعة والإنسانية من خلال الفن الوثائقي"، مشيرا إلى أن "الفيلم الوثائقي لم يعد مجرد وسيلة لعرض الحقائق، بل أصبح أداة لفهم الزمن الذي نعيش فيه، والتعرف إلى النماذج التي تحافظ على الشرف والكرامة حتى في أحلك الظروف".

وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مهرجان الأفلام الوثائقية لقناة "RT.DOC" تحت عنوان "زمن الأبطال". هذا المشروع مكرس لأولئك الأشخاص الذين أصبحت أفعالهم ومصائرهم رموزا للشجاعة والإنسانية. فالفيلم الوثائقي اليوم لا يقتصر على عرض الحقائق، بل يساعدنا على فهم الزمن الذي نعيش فيه، وعلى رؤية النماذج التي تحافظ على الشرف والكرامة حتى في أصعب الظروف".

وهنأ فريق عمل قناة RT بمناسبة مرور عشرين عاما على مسيرتها الإعلامية، مشيدا بالتزامها بالموضوعية في نقل المعلومات، وهو ما اعتبره "أساس نجاحها وتأثيرها العالمي"، قائلا: "سر شعبية RT يكمن في التزامها بمبدأ الموضوعية في نقل المعلومات كأساس في عملها الصحفي. وأتمنى لها مزيدا من النجاح والتقدم في مسيرتها الإعلامية".

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، شدد على أن "العالم اليوم، تحت ضغط قوى العولمة، يشهد انهيار منظومة القيم الروحية والأخلاقية التقليدية، حيث بدأ يتراجع احترام العائلة والوالدين والعمل الشريف والإيمان وثقافة الشعوب"، محذرا من أن "غياب هذه المبادئ يجعل الإنسان هشا والمجتمع ضعيفا ومفككا". وقال: "من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحمي التقاليد الروحية، وأن نربي في الأجيال الشابة روح المسؤولية والطيبة والاحترام للمثل الأخلاقية ولإرث آبائنا وأجدادنا، إذ لا يمكن أن يكون هناك أمل بمستقبل سلمي ومتناسق من دون هذه القيم. وهذه بالضبط هي الأهداف التي يسعى إليها مشروع الأفلام الوثائقية لقناة RT.DOC".

ولفت إلى "الأهمية الخاصة التي يكتسبها المهرجان في لبنان"، معتبرا أن "هذا البلد يدرك جيدا قيمة الحفاظ على الحقيقة التاريخية وصون القيم التقليدية، معبرا عن ثقته بأن هذا التبادل الثقافي سيكون خطوة إضافية في تعزيز التعاون الإنساني والثقافي بين روسيا ولبنان".

وشكر المنظمين والمشاركين في المهرجان، وختم: "أود أن أعبر عن امتناني الصادق للمنظمين والمشاركين في هذا المهرجان. أشكركم على جهودكم واهتمامكم الصادق بالقضايا المطروحة هنا، وأتمنى لكم عملا مثمرا وإلهاما متجددا. كما أتمنى للجمهور مشاعر عميقة وتجارب مؤثرة".

يذكر أن مهرجان "زمن الأبطال" يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تنظمها قناة "RT.DOC" في عدد من الدول، بهدف تعزيز الحوار الإنساني وتسليط الضوء على القيم المشتركة بين الشعوب من خلال الفن الوثائقي الذي يجمع بين الحقيقة والرؤية الإنسانية.
مواضيع ذات صلة
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
lebanon 24
08/11/2025 20:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان الأفلام الفائزة في "مهرجان طرابلس للأفلام" في نسخته الثانية عشرة
lebanon 24
08/11/2025 20:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت تستضيف المهرجان البريطاني للأفلام "تقاطعات"
lebanon 24
08/11/2025 20:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"بعذران" يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك
lebanon 24
08/11/2025 20:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24

السفير الروسي

هذا البلد

القضايا

الطيبة

التزام

بيروت

لبنان

الطيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2025-11-08
12:56 | 2025-11-08
12:41 | 2025-11-08
12:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
11:31 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24