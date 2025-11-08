افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية لقناة "RT.DOC".. السفير الروسي في لبنان: له أهمية خاصة

Advertisement

افتتح في مهرجان الأفلام الوثائقية لقناة RT.DOC تحت عنوان "زمن الأبطال"، بحضور رسمي وثقافي واسع.وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أكد ألكسندر روداكوف أن "المهرجان يشكل مبادرة ثقافية نوعية تهدف إلى إبراز رموز الشجاعة والإنسانية من خلال الفن الوثائقي"، مشيرا إلى أن "الفيلم الوثائقي لم يعد مجرد وسيلة لعرض الحقائق، بل أصبح أداة لفهم الزمن الذي نعيش فيه، والتعرف إلى النماذج التي تحافظ على الشرف والكرامة حتى في أحلك الظروف".وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مهرجان الأفلام الوثائقية لقناة "RT.DOC" تحت عنوان "زمن الأبطال". هذا المشروع مكرس لأولئك الأشخاص الذين أصبحت أفعالهم ومصائرهم رموزا للشجاعة والإنسانية. فالفيلم الوثائقي اليوم لا يقتصر على عرض الحقائق، بل يساعدنا على فهم الزمن الذي نعيش فيه، وعلى رؤية النماذج التي تحافظ على الشرف والكرامة حتى في أصعب الظروف".وهنأ فريق عمل قناة RT بمناسبة مرور عشرين عاما على مسيرتها الإعلامية، مشيدا بالتزامها بالموضوعية في نقل المعلومات، وهو ما اعتبره "أساس نجاحها وتأثيرها العالمي"، قائلا: "سر شعبية RT يكمن في التزامها بمبدأ الموضوعية في نقل المعلومات كأساس في عملها الصحفي. وأتمنى لها مزيدا من النجاح والتقدم في مسيرتها الإعلامية".وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، شدد على أن "العالم اليوم، تحت ضغط قوى العولمة، يشهد انهيار منظومة القيم الروحية والأخلاقية التقليدية، حيث بدأ يتراجع احترام العائلة والوالدين والعمل الشريف والإيمان وثقافة الشعوب"، محذرا من أن "غياب هذه المبادئ يجعل الإنسان هشا والمجتمع ضعيفا ومفككا". وقال: "من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحمي التقاليد الروحية، وأن نربي في الأجيال الشابة روح المسؤولية والطيبة والاحترام للمثل الأخلاقية ولإرث آبائنا وأجدادنا، إذ لا يمكن أن يكون هناك أمل بمستقبل سلمي ومتناسق من دون هذه القيم. وهذه بالضبط هي الأهداف التي يسعى إليها مشروع الأفلام الوثائقية لقناة RT.DOC".ولفت إلى "الأهمية الخاصة التي يكتسبها المهرجان في "، معتبرا أن " يدرك جيدا قيمة الحفاظ على الحقيقة التاريخية وصون القيم التقليدية، معبرا عن ثقته بأن هذا التبادل الثقافي سيكون خطوة إضافية في تعزيز التعاون الإنساني والثقافي بين ولبنان".وشكر المنظمين والمشاركين في المهرجان، وختم: "أود أن أعبر عن امتناني الصادق للمنظمين والمشاركين في هذا المهرجان. أشكركم على جهودكم واهتمامكم الصادق بالقضايا المطروحة هنا، وأتمنى لكم عملا مثمرا وإلهاما متجددا. كما أتمنى للجمهور مشاعر عميقة وتجارب مؤثرة".يذكر أن مهرجان "زمن الأبطال" يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تنظمها قناة "RT.DOC" في عدد من الدول، بهدف تعزيز الحوار الإنساني وتسليط الضوء على القيم المشتركة بين الشعوب من خلال الفن الوثائقي الذي يجمع بين الحقيقة والرؤية الإنسانية.