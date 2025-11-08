Advertisement

لبنان

لا قرار من المختارة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-11-2025 | 04:45
A-
A+


Doc-P-1439601-638981992141729364.jpeg
Doc-P-1439601-638981992141729364.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت دار المُختارة حالياً البحث في ملف الانتخابات النيابية بشكلٍ مُستفيض، لكن مسألة الترشيحات المختلفة "لم تُحسم بعد" حتى وإن كانت هناك ملامح لبروز أسماءٍ ثابتة ضمن لوائح الحزب "التقدمي الإشتراكي" في دوائر انتخابيّة عديدة.
Advertisement
وذكرت المعلومات أنّ المختارة تقوم بـ"جوجلة أسماء" عديدة لدراسة وضعها الانتخابيّ بشكل دقيق، لكنه ما من قرارٍ نهائي حتى الآن بشأن أي اسم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جنبلاط استقبل وفوداً بلدية وأهلية في المختارة وبحث شؤوناً إنمائية وخدماتية
lebanon 24
08/11/2025 20:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
lebanon 24
08/11/2025 20:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إنماء طرابلس والميناء.. للإفراج عن المختارة هدى الكردي
lebanon 24
08/11/2025 20:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في قصر المختارة… تيمور جنبلاط يعقد سلسلة لقاءات
lebanon 24
08/11/2025 20:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

أخبار عاجلة

مختارة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2025-11-08
12:56 | 2025-11-08
12:41 | 2025-11-08
12:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
11:31 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24