لا قرار من المختارة

Advertisement

بدأت دار المُختارة حالياً البحث في ملف الانتخابات النيابية بشكلٍ مُستفيض، لكن مسألة الترشيحات المختلفة "لم تُحسم بعد" حتى وإن كانت هناك ملامح لبروز أسماءٍ ثابتة ضمن لوائح الحزب "التقدمي الإشتراكي" في دوائر انتخابيّة عديدة.وذكرت المعلومات أنّ المختارة تقوم بـ"جوجلة أسماء" عديدة لدراسة وضعها الانتخابيّ بشكل دقيق، لكنه ما من قرارٍ نهائي حتى الآن بشأن أي اسم.