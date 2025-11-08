رعب أمام مدرسة في بيروت.. مسلح يحاول اقتحامها (صورة)

Advertisement

شهدت مدرسة تابعة لـ"الأونروا" في بئر حسن – الضاحية الجنوبية لبيروت حالة من الرعب، بعدما حاول شخص مسلّح "اقتحام المدرسة"، ما تسبب بـ"هلع بين الطلاب".ووفق المعلومات، حاول المسلّح "التواصل مع عشيرته لمساعدته على الاقتحام".وقد تم توجيه نداء عاجل للجيش للتدخل، حيث أفادت معلومات عن وصوله إلى المحلة.