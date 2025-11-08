Advertisement

لبنان

رعب أمام مدرسة في بيروت.. مسلح يحاول اقتحامها (صورة)

Lebanon 24
08-11-2025 | 04:59
شهدت مدرسة تابعة لـ"الأونروا" في بئر حسن – الضاحية الجنوبية لبيروت حالة من الرعب، بعدما حاول شخص مسلّح "اقتحام المدرسة"، ما تسبب بـ"هلع بين الطلاب".

ووفق المعلومات، حاول المسلّح "التواصل مع عشيرته لمساعدته على الاقتحام".
وقد تم توجيه نداء عاجل للجيش للتدخل، حيث أفادت معلومات عن وصوله إلى المحلة.
 


 
