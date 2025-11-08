24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزارة الصحة: شهيدان في راشيا الوادي
Lebanon 24
08-11-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو
الإسرائيلي
على سيارة في
راشيا الوادي
أدت إلى استشهاد مواطنين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في راشيا الوادي.. وسقوط شهيدين شقيقين
Lebanon 24
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في راشيا الوادي.. وسقوط شهيدين شقيقين
08/11/2025 20:06:43
08/11/2025 20:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد و4 جرحى في غارة برعشيت
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد و4 جرحى في غارة برعشيت
08/11/2025 20:06:43
08/11/2025 20:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد في غارة العدوّ الإسرائيليّ على بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد في غارة العدوّ الإسرائيليّ على بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل
08/11/2025 20:06:43
08/11/2025 20:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد في غارة العدوّ الإسرائيلي على حيّ شوكين في النبطية
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد في غارة العدوّ الإسرائيلي على حيّ شوكين في النبطية
08/11/2025 20:06:43
08/11/2025 20:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
راشيا الوادي
وزارة الصحة
الإسرائيلي
إسرائيل
شهيد
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
Lebanon 24
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
13:02 | 2025-11-08
08/11/2025 01:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير في بيروت.. والسبب؟
Lebanon 24
تدابير سير في بيروت.. والسبب؟
12:56 | 2025-11-08
08/11/2025 12:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مناضلة لبنانية تروي وحشية "التعذيب" في إسرائيل.. لينا الطبال تسردُ التفاصيل
Lebanon 24
مناضلة لبنانية تروي وحشية "التعذيب" في إسرائيل.. لينا الطبال تسردُ التفاصيل
12:00 | 2025-11-08
08/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
03:01 | 2025-11-08
08/11/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
04:30 | 2025-11-08
08/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
16:00 | 2025-11-07
07/11/2025 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2025-11-08
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
12:56 | 2025-11-08
تدابير سير في بيروت.. والسبب؟
12:41 | 2025-11-08
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:00 | 2025-11-08
مناضلة لبنانية تروي وحشية "التعذيب" في إسرائيل.. لينا الطبال تسردُ التفاصيل
11:40 | 2025-11-08
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:31 | 2025-11-08
"شقة مخدرات" داخل الضاحية.. شاهدوا الصورة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 20:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 20:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 20:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24