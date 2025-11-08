24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لحود يحيّي الجيش: المقاومة ليست سلاحًا فقط!
Lebanon 24
08-11-2025
|
05:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجّه الرئيس العماد اميل
لحود
بـ "تحيّة إجلال وتقدير الى
الجيش اللبناني
الذي رفع رأس اللبنانيّين جميعاً، وأخصّ العماد
رودولف هيكل
الذي يُثبت، يوماً بعد آخر، جدارته وحكمته ورؤيته الاستراتيجيّة، والعميد
نقولا
تابت
وجميع الضبّاط والعناصر الذين يعاونوه في جنوب
الليطاني
، وهم اتّخذوا موقفاً مشرّفاً بالبقاء في مواقعهم في وقتٍ كان العدو
الإسرائيلي
يصرّ على مواصلة اعتداءاته على أرضنا وخرق وقف إطلاق النار وتنفيذ اغتيالاته وتدميره من دون حسيبٍ ورقيب".
Advertisement
وقال، في بيان: "ما لا يفهمه هذا العدوّ، ومن يتناغم معه في الداخل، أنّ
المقاومة
ليست سلاحاً فقط، لا بل السلاح هو الجزء الأقلّ أهميّة، بل هي في الروح والموقف والقناعة والعقيدة والتضحية وهذه كلّها جمعت المقاومة بجيشها، ومن خلالها نستطيع أن نواجه العدوّ الذي لا يكترث بأيّ اتفاق وهو مستعدّ لتدمير
لبنان
كلّه، على عكس ما يتوهّم البعض في الداخل بأنّهم يكسبون إذا ضُرب جزءٌ من الوطن".
وختم لحود: "نكرّر، مرّةً بعد مرّة، بأنّ قوّة لبنان في وحدته الوطنيّة وعلى الجميع أن يلتفّ حول الجيش والمقاومة في وجه هذا العدوّ، وإلا ستغرق سفينة الوطن بمن فيها، من دون نجاة أحد".
مواضيع ذات صلة
قاسم: سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي وليس لبنان ولا أي مكان أو أي جهة في العالم
Lebanon 24
قاسم: سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي وليس لبنان ولا أي مكان أو أي جهة في العالم
08/11/2025 20:06:50
08/11/2025 20:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خريس: إسرائيل عدو الإنسانية والمقاومة ليست إرهابًا
Lebanon 24
خريس: إسرائيل عدو الإنسانية والمقاومة ليست إرهابًا
08/11/2025 20:06:50
08/11/2025 20:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: الزراعة ليست فقط غذاءً بل محور للموارد والطاقة
Lebanon 24
هاني: الزراعة ليست فقط غذاءً بل محور للموارد والطاقة
08/11/2025 20:06:50
08/11/2025 20:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: المعركة مع إسرائيل وجودية وليست سياسية فقط
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: المعركة مع إسرائيل وجودية وليست سياسية فقط
08/11/2025 20:06:50
08/11/2025 20:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
رودولف هيكل
الإسرائيلي
الليطاني
إسرائيل
لبنان
نقولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
Lebanon 24
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
13:02 | 2025-11-08
08/11/2025 01:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير في بيروت.. والسبب؟
Lebanon 24
تدابير سير في بيروت.. والسبب؟
12:56 | 2025-11-08
08/11/2025 12:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مناضلة لبنانية تروي وحشية "التعذيب" في إسرائيل.. لينا الطبال تسردُ التفاصيل
Lebanon 24
مناضلة لبنانية تروي وحشية "التعذيب" في إسرائيل.. لينا الطبال تسردُ التفاصيل
12:00 | 2025-11-08
08/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
03:01 | 2025-11-08
08/11/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
04:30 | 2025-11-08
08/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
16:00 | 2025-11-07
07/11/2025 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2025-11-08
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
12:56 | 2025-11-08
تدابير سير في بيروت.. والسبب؟
12:41 | 2025-11-08
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:00 | 2025-11-08
مناضلة لبنانية تروي وحشية "التعذيب" في إسرائيل.. لينا الطبال تسردُ التفاصيل
11:40 | 2025-11-08
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:31 | 2025-11-08
"شقة مخدرات" داخل الضاحية.. شاهدوا الصورة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 20:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 20:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 20:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24