لحود يحيّي الجيش: المقاومة ليست سلاحًا فقط!

وقال، في بيان: "ما لا يفهمه هذا العدوّ، ومن يتناغم معه في الداخل، أنّ ليست سلاحاً فقط، لا بل السلاح هو الجزء الأقلّ أهميّة، بل هي في الروح والموقف والقناعة والعقيدة والتضحية وهذه كلّها جمعت المقاومة بجيشها، ومن خلالها نستطيع أن نواجه العدوّ الذي لا يكترث بأيّ اتفاق وهو مستعدّ لتدمير كلّه، على عكس ما يتوهّم البعض في الداخل بأنّهم يكسبون إذا ضُرب جزءٌ من الوطن".وختم لحود: "نكرّر، مرّةً بعد مرّة، بأنّ قوّة لبنان في وحدته الوطنيّة وعلى الجميع أن يلتفّ حول الجيش والمقاومة في وجه هذا العدوّ، وإلا ستغرق سفينة الوطن بمن فيها، من دون نجاة أحد".