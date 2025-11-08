Advertisement

لبنان

لحود يحيّي الجيش: المقاومة ليست سلاحًا فقط!

Lebanon 24
08-11-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1439615-638982010348143212.png
Doc-P-1439615-638982010348143212.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجّه الرئيس العماد اميل لحود بـ "تحيّة إجلال وتقدير الى الجيش اللبناني الذي رفع رأس اللبنانيّين جميعاً، وأخصّ العماد رودولف هيكل الذي يُثبت، يوماً بعد آخر، جدارته وحكمته ورؤيته الاستراتيجيّة، والعميد نقولا تابت وجميع الضبّاط والعناصر الذين يعاونوه في جنوب الليطاني، وهم اتّخذوا موقفاً مشرّفاً بالبقاء في مواقعهم في وقتٍ كان العدو الإسرائيلي يصرّ على مواصلة اعتداءاته على أرضنا وخرق وقف إطلاق النار وتنفيذ اغتيالاته وتدميره من دون حسيبٍ ورقيب".
Advertisement


وقال، في بيان: "ما لا يفهمه هذا العدوّ، ومن يتناغم معه في الداخل، أنّ المقاومة ليست سلاحاً فقط، لا بل السلاح هو الجزء الأقلّ أهميّة، بل هي في الروح والموقف والقناعة والعقيدة والتضحية وهذه كلّها جمعت المقاومة بجيشها، ومن خلالها نستطيع أن نواجه العدوّ الذي لا يكترث بأيّ اتفاق وهو مستعدّ لتدمير لبنان كلّه، على عكس ما يتوهّم البعض في الداخل بأنّهم يكسبون إذا ضُرب جزءٌ من الوطن".


وختم لحود: "نكرّر، مرّةً بعد مرّة، بأنّ قوّة لبنان في وحدته الوطنيّة وعلى الجميع أن يلتفّ حول الجيش والمقاومة في وجه هذا العدوّ، وإلا ستغرق سفينة الوطن بمن فيها، من دون نجاة أحد".
مواضيع ذات صلة
قاسم: سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي وليس لبنان ولا أي مكان أو أي جهة في العالم
lebanon 24
08/11/2025 20:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: إسرائيل عدو الإنسانية والمقاومة ليست إرهابًا
lebanon 24
08/11/2025 20:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: الزراعة ليست فقط غذاءً بل محور للموارد والطاقة
lebanon 24
08/11/2025 20:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: المعركة مع إسرائيل وجودية وليست سياسية فقط
lebanon 24
08/11/2025 20:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

رودولف هيكل

الإسرائيلي

الليطاني

إسرائيل

لبنان

نقولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2025-11-08
12:56 | 2025-11-08
12:41 | 2025-11-08
12:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
11:31 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24