مناضلة لبنانية تروي وحشية "التعذيب" في إسرائيل.. لينا الطبال تسردُ التفاصيل

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحدث فيه عن تجربة المناضلة الدكتورة لينا الطبال التي شاركت في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة قبيل وقف الحرب في القطاع الفلسطينيّ.

Advertisement



وتحدثت الطبال مُعلنة أنها "ستُكرر تجربة أسطول الصمود"، مؤكدة تمسكها بـ"القضية"، كاشفة في الوقت نفسه تفاصيل ما تعرضت له من قبل الجيش بعدما تم اعتقالهم من قبله قبالة شواطئ غزة.



وشدّدت الطبال على أنها إذا دُعيت مُجدداً للقيام بخطوة مماثلة لتلك التي قامت بها، فستُشارك من دون أي تردّد، مؤكدة أنَّ "الفعل الإنساني في وجه الجريمة ليس خياراً، بل هو علينا وأقل واجب، والفعل لو كان رمزياً هو ضرورة أخلاقية"، وأضافت: "أسطول الصمود لا يقدم حلّاً عسكرياً بقدر ما هو حجّة أخلاقية وسياسية تضيء على غزة وعلى الإبادة فيها، فغزة هي من أعطت لأسطول الصمود قوته الحقيقية".



وشاركت الطبال في عام 2009 في تنظيم سفينة الحرية التي انطلقت من مرفأ طرابلس، شمالي ، حيث مسقط رأسها، كما سعت للإبحار مرات عدّة في سفن الأساطيل، لكن أسباب طارئة حالت دون ذلك، حتى تمكنت من تحقيق ذلك في أسطول الصمود، وكانت مهمتها الإنسانية مع النشطاء لحمل الطحين والدواء إلى غزة، لكسر الحصار عن القطاع، وحثّ شعوب العالم على النزول إلى الشوارع للتظاهر من أجل الضغط على الحكومات بهدف إيقاف الإبادة في غزة.



وتشير الطبال إلى أنه كان معها 13 شخصاً على متن سفينة أسطول الصمود، من ضمنهم برلمانية أوروبية وطبيب وممرضة فرنسيان، وناشطة سياسية يونانية، وصحافي إسباني، ونشطاء أتراك، وتقول: "تم اقتيادنا إلى أسدود. كنا نعتقد أنهم سيقتادوننا إلى عسقلان، فهناك المعاملة تكون أقل قساوة من صحراء النقب، حيث السجن عالي الأمن، ويسجنون فيه من يعتبرونه إرهابياً، ويكون التعذيب، الجسدي والنفسي، فيه كارثياً، وإلى هناك اقتادونا".



وتلفت الطبال إلى أنه قبل وصولهم إلى المعتقل، تعرّضت والنشطاء، ومعهم البرلمانية الأوروبية ريما حسن، للتعذيب والضرب، وكانت معهم أيضاً برلمانية جزائرية سابقة عمرها نحو 71 عاماً، وحاولوا ضربها لكنهم تمكنوا من حمايتها، وأضافت: "كذلك أحضروا ناشطة تونسية عشرينية، وسألوهم من يتكلم العربية، فرفعوا أيديهم، وتم الزجّ بهم داخل حافلة، فيها سجون مغلقة، والساحة فيها ضيقة جداً، حيث كان بالكاد يمكن الوقوف".



وتكمل: "لقد عمدت شرطية إلى ضرب رأسي بالحديد، فاعتقدت للوهلة الأولى أنها أطلقت علينا الرصاص.. كذلك، فقد شغّلوا باتجاهنا الهواء الساخن، فتصببنا عرقاً، من ثم فتحوا الهواء البارد علينا، إلى أن تحرك الباص باتجاه السجن، كما تعرضنا لكم كبير من الشتائم مع تهديدات بالقتل".



وتضيف: "عند وصولنا، أخذوا كل الأدوية منا، حتى مرضى السرطان الذين كانوا يخضعون لعلاجات تمت مصادرة أدويتهم، واقتادونا إلى الزنازين، حيث صحراء النقب، وتحديداً إلى سجن كتسيعوت، هناك القسمان 5 و6 للنساء، فيهما 14 زنزانة، أنا وضعت بزنزانة رقم 7"، مشيرة إلى أن كل زنزانة كان يوضه فيها بين 10 إلى 14 فرداً، دون الحصول على ماء أو دواء أو طعام.



وتذكر الطبال لحظة دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى السجن، إذ عرّف عن نفسه، وقال "أنتم إرهابيون، تساندون إرهابيين يقتلون أطفالنا، وستتم محاكمتكم، وستظلون مدى الحياة في السجون، وستعرفون كيف نتعامل مع الإرهاب"، وخرج، مضيفة "سألني عن جنسيتي فلم أجب، ولم نتعاطَ معه، كنا منهكين أساساً، وقلنا لأنفسنا إما ننام أو يتم علينا. لم نخف ولم نتوتر، كنا ننتظر أن ينهي حديثه".



ورغم التعذيب والصعوبات، كانت هناك لحظات لا تنسى وتفاصيل جلعت المكان مألوفاً جداً، تقول الطبال: "كنا نغني داخل السجن، ونسمع أحياناً أصوات الرجال في الأقسام المقابلة، ابتكرنا تلفوناً للتواصل عبر الشبابيك الخلفية للزنازين، وبهذه الطريقة عرفنا من داخلها من أصدقائنا، كذلك، جهزنا أشغالاً يدوية من الخبز، كما يفعل المعتقلون، ووجدنا قلادات هم اشتغلوها، ومسابح، وابتكرنا سفناً صغيرة وضعناها على الشبابيك، وتركناها ذكرى من أسطول الصمود، وكتبنا أسماءنا عليها، وعلى الجدران، وقد حصلنا على رصاص كان موضوعاً على الشباك مخبأً، ونحن بدورنا قرأنا أسماء معتقلين فلسطينيين، ووجدنا رسائل في الشبابيك، إلى أبناء وعائلات الشهداء، لم تصل إليهم".



وتشير الطبال إلى أن الشعوب التي نزلت بالملايين استطاعت أن تحدث فرقاً وتضغط على حكوماتها لوقف الإبادة في غزة، وهم شركاء في النصر، وفي كسر الحصار ولو معنوياً، ولو لم نستطع الوصول إليها لكننا رأينا غزة من بعيد، وكنا قيد الاعتقال.

على صعيد ثانٍ، تشير الطبال إلى أن "آخر معلومات وصلت إلينا عن الأسرى اللبنانيين في السجون أن عددهم 21، إلى جانب الأسير المعتقل منذ عام 1978 يحيى سكاف"، وأضاف: "المعلومات تأتينا من محامين فلسطينيين يقومون بزيارة المعتقلين ويحصلون عن طريقهم على المعلومات، فهم في زنازين تحت الأرض ولا يرون الشمس، وهي تدعى صناديق كونها معتمة جداً ولا يدخلها النور".

