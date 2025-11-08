هاشم: سقوط الشهيدين في شبعا اليوم يؤكد الطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" ، ان "سقوط الشهيدين في اليوم يؤكد الطبيعة العدوانية للعدو الاسرائيلي المستمر بعدوانه ولم يلتزم باتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه لم يتوقف يوما، قتلا وتدميرا، رغم الرعاية الدولية ولجنة الميكانزم التي لم تتخذ موقفا حازما لوضع حد للاجرام الذي يمارسه العدو الاسرائيلي بل تبدي انحيازا واضحا لكل الممارسات الاسرائيلية والذي لم يميز بين منطقة واخرى لان المشروع الاسرائيلي يستهدف بكل مكوناته ولا يستثني منطقة او فئة ومسؤولية الجميع السعي الى وحدة الموقف الداخلي لان الفرقة والشرذمة تسمح للعدو بالنفاذ الى الواقع الوطني وتخريبه".

