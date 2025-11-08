في برعشيت.. استهدفته إسرائيل أمام طفله

Advertisement

استهدفت مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم، سيارة في بلدة برعشيت.وحسب مندوبة " "، فإنّ المستهدف هو شاب من بلدة مارون الراس.وأفادت المعلومات عن أنّ اغتالته امام عائلته وطفله، حيث نجوا من الاستهداف.