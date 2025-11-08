Advertisement

لبنان

في برعشيت.. استهدفته إسرائيل أمام طفله

Lebanon 24
08-11-2025
استهدفت مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم، سيارة في بلدة برعشيت.

وحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ المستهدف هو شاب من بلدة مارون الراس.
وأفادت المعلومات عن أنّ إسرائيل اغتالته امام عائلته وطفله، حيث نجوا من الاستهداف.
