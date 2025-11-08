الجيش الإسرائيلي يوثّق لحظة استهداف عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" في الجنوب (فيديو)

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة قرية في وقضى على عنصريْن من تنظيم "السرايا " الذي يعمل بتوجيه من ".





تابع: "لقد تورط العتصران بتهريب وسائل قتالية استخدمها حزب الله حيث شكلت أنشطتهما خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين ولبنان".





ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".







