لبنان

الجيش الإسرائيلي يوثّق لحظة استهداف عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" في الجنوب (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2025 | 06:49
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة قرية شبعا في جنوب لبنان وقضى على عنصريْن من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله". 


تابع: "لقد تورط العتصران بتهريب وسائل قتالية استخدمها حزب الله حيث شكلت أنشطتهما خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". 


ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل". 


