الجيش الإسرائيلي يوثّق لحظة استهداف عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" في الجنوب (فيديو)

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عنصريْن ارهابييْن من حزب الله في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة قرية شبعا في جنوب لبنان وقضى على عنصريْن ارهابييْن من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله الارهابي.
🔸لقد تورط الإرهابيان بتهريب وسائل قتالية… pic.twitter.com/Bq4jEyo13r
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عنصريْن ارهابييْن من حزب الله في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة قرية شبعا في جنوب لبنان وقضى على عنصريْن ارهابييْن من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله الارهابي.
🔸لقد تورط الإرهابيان بتهريب وسائل قتالية… pic.twitter.com/Bq4jEyo13r