Advertisement

لبنان

خبر سار… هذا ما قاله وزير الأشغال عن إعادة الإعمار

Lebanon 24
08-11-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1439651-638982076593077518.png
Doc-P-1439651-638982076593077518.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أكّد وزيرُ الأشغالِ العامةِ والنقلِ فايز رسامني، أنّ إعادةَ الإعمارِ تُشكّلُ أولويةً للحكومةِ ورئاسةِ الجمهورية، مشيرًا إلى أنّ الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ المتواصلة تُعيقُ العملَ الميدانيّ وتُبطئُ وتيرةَ التنفيذ.
Advertisement


وأشار رسامني  في مقابلةٍ مع "روسيا اليوم"، إلى أنّ "لدى الحكومة تصوّرًا واضحًا لعمليةِ إعادةِ الإعمار، بعد إنجازِ عملياتِ إحصاءٍ دقيقةٍ للأضرارِ التي طالت البُنى التحتية"، لافتًا إلى أنّ "الخسائرَ الإجماليةَ للبنان قد تتجاوزُ ١١ مليار دولار أميركي وفق تقديراتِ الدراساتِ الحكوميةِ والبنكِ الدوليّ".


وقال: "الوزارةَ تنتظرُ قرضًا من البنكِ الدوليّ بقيمةِ ٢٥٠ مليون دولار لإعادةِ تأهيلِ البُنى التحتية، هذا المبلغَ لا يكفي، لكنه يُشكّلُ أساسًا للانطلاقِ في عمليةِ الإعمار".


وأشار إلى أنّ "تأخيرَ انعقادِ مؤتمراتِ الدعمِ الدولية يعودُ لأسبابٍ سياسيةٍ وللشروطِ المفروضة"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ "لبنان لم يُطلق رصاصةً واحدةً منذ إعلانِ وقفِ إطلاق النار، وأنّ الحكومةَ "تعملُ على تثبيتِ قرارِ حصرِ السلاح بيدِ الدولة"، فيما يؤدّي الجيشُ واجبهُ بالكامل جنوبَ الليطاني، والنتائجُ إيجابيةٌ ومقبولة".


ودعا إلى توجيهِ الانتقاداتِ نحو الاعتداءاتِ الإسرائيلية المستمرة وليس نحو لبنان، كاشفًا أنّ "إسرائيلَ تستهدفُ آلياتٍ مدنيةً تُشاركُ في أعمالِ إعادةِ الإعمار". كما شدّد على أنّ "الخلافاتِ السياسيةَ الداخلية لا تؤثّرُ على عملِ مجلسِ الوزراء، الذي يسودُه جوٌّ إيجابيٌّ وتعاونٌ واضحٌ بهدفِ استعادةِ ثقةِ المواطنين بمؤسساتِ الدولة".


وعلى الصعيدِ الاقتصاديّ، كشف الوزير عن اهتمامٍ كبيرٍ من شركاتٍ عالميةٍ كبرى بالشراكةِ في تشغيلِ مطارِ القليعات (رينيه معوّض) في شمالِ البلاد، مؤكّدًا وجودَ جدوى اقتصاديةٍ حقيقيةٍ لتفعيله. كما أشار إلى أنّ "الوزارةَ تعملُ على مشاريعَ لتطويرِ مرفأِ بيروت"، مضيفًا أنّ "الأمنَ في مطارِ بيروت الدوليّ مضمونٌ بالكامل، وأنّ الأعمالَ جاريةٌ لتطويرِ المطارِ وتجهيزهِ بالمعداتِ الحديثة".


وفي ما يخصّ ترسيمَ الحدودِ البحرية، أوضح أنّ "لبنان قدّم خرائطَ الترسيمِ مع قبرص منذ عام ٢٠١١، وأنّ الاتفاقَ على النقاطِ تمّ عبر الأممِ المتحدة، ولبنانَ حصلَ على أفضلِ ما يمكنُ أن يحصلَ عليه". وأضاف أنّ "بيروت مستعدّةٌ لترسيمِ الحدودِ مع سوريا، بانتظارِ انتهاءِ الجانبِ السوريّ من تحضيراته"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارةَ تعملُ بالتعاونِ مع الأممِ المتحدة على تأهيلِ المعابرِ الحدوديةِ بين البلدين".
مواضيع ذات صلة
بري: الحكومة غائبة عن إعادة الإعمار.. وهذا ما قاله عن علاقته بعون
lebanon 24
08/11/2025 20:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عن المطار.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
lebanon 24
08/11/2025 20:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني: نتحدث عن التخطيط الكلي للدولة وليس إعادة الإعمار فقط (الحدث)
lebanon 24
08/11/2025 20:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار
lebanon 24
08/11/2025 20:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة الإعمار

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الليطاني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2025-11-08
13:02 | 2025-11-08
12:56 | 2025-11-08
12:41 | 2025-11-08
12:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24