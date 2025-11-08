Advertisement

لبنان

وزارة الصحة: شهيد و4 جرحى في غارة برعشيت

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:20
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في برعشيت قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة  أربعة بجروح.
