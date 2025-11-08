الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين المقبل في زيارة رسمية إلى بلغاريا

يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح الاثنين المقبل متوجها الى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومن راديف كان وجهها اليه في 29 الماضي، وذلك قبيل احتفال البلدين العام المقبل بالذكرى الستين لاقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

ويرافق والمغتربين يوسف رجّي على ان تنضم الى الوفد سفيرة لدى بلغاريا السيدة رحاب أبو زين.





وسيجري الرئيسان عون وراديف محادثات تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.



كما سيلتقي الرئيس عون خلال زيارته الى بلغاريا، السيد روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب السيدة رايا نازاريان إضافة الى عدد من المسؤولين البلغار.