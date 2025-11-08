Advertisement

لبنان

في بحنين.. إشكال تطور إلى إطلاق نار

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:29
وقع إشكال في بلدة بحنين – حي المساكير، تطوّر إلى إطلاق نار، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
وحسب المعلومات، أُصيب المواطن "ع.ط" الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها.
