Advertisement

لبنان

اتصال بين سلام ووزير الخارجية المصري لبحث خفض التوتر جنوب لبنان

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1439660-638982092433959792.png
Doc-P-1439660-638982092433959792.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام هاتفيًا مع وزير الخارجية المصري أهمية خفض التوتر في الجنوب اللبناني، والجهود الجارية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة.
Advertisement
 
وأكد عبد العاطي خلال الاتصال الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلاً عن دعم مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.
 
مواضيع ذات صلة
اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المصري لبحث تطورات الحرب في غزة
lebanon 24
08/11/2025 20:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
lebanon 24
08/11/2025 20:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصري: الوزير بدر عبد العاطى يبحث هاتفيا مع ويتكوف التطورات فى قطاع غزة والملف النووى الإيرانى وجهود خفض التصعيد
lebanon 24
08/11/2025 20:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزيران المصري والقطري أكدا على وحدة الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية
lebanon 24
08/11/2025 20:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الدولة اللبنانية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

عبد العاطي

جنوب لبنان

نواف سلام

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2025-11-08
13:02 | 2025-11-08
12:56 | 2025-11-08
12:41 | 2025-11-08
12:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24