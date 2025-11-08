وزيرة التربية تزور دار رعاية المسنّين والجمعيات اللبنانية في أستراليا قبل عودتها إلى لبنان

Advertisement

خصصت وزيرة التربية والتعليم العالي في الدكتورة ريما كرامي جانبًا من جولتها في أستراليا لزيارة عدد من المؤسسات التربوية والاجتماعية في سيدني، رافقها الدكتور جمال ، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع أبناء الجالية والاطلاع على تجاربهم في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية.وفي هذا الإطار، زارت كرامي دار رعاية المسنّين في بانكستاون التابع لـ الجمعية الإسلامية اللبنانية الأسترالية (Lebanese Muslim Association – LMA) برئاسة حافظ علم الدين، حيث كان في استقبالها إمام لاكمبا الشيخ يحيى وعدد من القيمين على الدار. كما التقت بعض المسؤولين عن الدار الذين قدّموا شرحًا عن أهداف المشروع وآلية العمل فيه.وخلال الجولة، اطّلعت الوزيرة على واقع رعاية المسنّين في الجالية اللبنانية، والدور الإنساني والاجتماعي الذي تؤديه الجمعية في هذا المجال، مثنيةً على المبادرات التي تجسّد روح التكافل والعطاء في الاغتراب اللبناني. كما تفقّدت مرافق الدار والخدمات التي تم تجهيزها تمهيدًا لاستقبال النزلاء قريبًا.وقد أوضح القيمون على الدار أن هذا الصرح الاجتماعي سيستقبل طليعة نزلائه في الفترة القريبة المقبلة، ليكون مركزًا نوعيًا لرعاية المسنين اللبنانيين والعرب في أستراليا، ضمن بيئة تحاكي الدفء العائلي والرعاية المتكاملة.وأشادت الوزيرة كرامي بالجهود التي يبذلها علم الدين وفريق الجمعية الإسلامية اللبنانية الأسترالية (LMA)، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تعكس صورة لبنان الحقيقية في الاغتراب، ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاجتماعية في أستراليا ونظيراتها في لبنان لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات.كما زارت مدرسة الصديق في غريناكر سيدني، حيث التقت الهيئة الإدارية والتربوية وتلامذة المدرسة، وتوقفت عند أهمية التعاون بين المدارس ذات الجذور اللبنانية والمؤسسات التعليمية في لبنان لتبادل الخبرات وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب من أصول لبنانية.وتزامنت الزيارة مع وجود رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور في الكلية .واختتمت الوزيرة جولتها بزيارة بيت رابطة بشرّي في سيدني، حيث جرى بحث موضوع المدرسة الرسمية في بشرّي وسبل دعمها وتطويرها عبر تزويدها بعدد أكبر من الأساتذة وتعزيز قدراتها الأكاديمية.