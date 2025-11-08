Advertisement

لبنان

بسام حمود يلتقي رئيس اتحاد بلديات جزين السابق

Lebanon 24
08-11-2025 | 09:05
 استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود، في مركز  الجماعة في صيدا، رئيس إتحاد بلديات جزين السابق  خليل حرفوش، بحضور عضوي القسم السياسي محمد الزعتري ومحمد حسنا.
وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في البلاد، وأكدوا  ضرورة تخفيف حدة الإحتقان السياسي الداخلي وتوحيد المواقف والجهود، بما يصب في خانة حفظ الأمن والإستقرار ومواجهة التهديدات الصهيونية والعدوان المستمر على السيادة اللبنانية.


كما تناول اللقاء الأوضاع الإجتماعية والمعيشية والعلاقات التي تربط صيدا بمحيطها وسبل تعزيزها، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
