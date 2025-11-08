بسام حمود يلتقي رئيس اتحاد بلديات جزين السابق

Advertisement

وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في البلاد، وأكدوا ضرورة تخفيف حدة الإحتقان السياسي الداخلي وتوحيد المواقف والجهود، بما يصب في خانة حفظ الأمن والإستقرار ومواجهة التهديدات الصهيونية والعدوان المستمر على السيادة .كما تناول اللقاء الأوضاع الإجتماعية والمعيشية والعلاقات التي تربط صيدا بمحيطها وسبل تعزيزها، بما يخدم المصلحة الوطنية .