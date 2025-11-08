رسامني شارك في اجتماع عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي

Advertisement

شارك وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في اجتماع العمل الذي ترأسه في السرايا الكبيرة، مع وفد من مجموعة برئاسة المدير التنفيذي الملا، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين ورئيس محمد قباني.وقدّم رسامني عرضًا موجزًا، تناول فيه التقدّم المحقّق في مشاريع الوزارة، والتحدّيات القائمة، والخطوات المطلوبة لتسريع التنفيذ.وخُصِّص الاجتماع لتعزيز الشراكة بين مجموعة البنك الدولي وحكومة في مجالات التعافي والإصلاح والإعمار، ومراجعة تقدّم المشاريع المموّلة من البنك وسبل تسريعها.، أكّد المدير التنفيذي الممثّل لفرنسا في البنك الدولي أرنو فرنان بويسيه المجموعة بدعم الإصلاحات والتعافي في لبنان، مشيدًا بجهود الحكومة، ولافتًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة، خصوصًا في قطاعات المياه والمالية العامة والإعمار.وتؤكّد استمرار تعاونها الوثيق مع البنك الدولي لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوّة.