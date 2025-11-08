بشرى سارة من وزير الصحة.. إليكم التفاصيل

Advertisement

العامة ركان ناصر الدين من مدينة ، بدء تطبيق قرار تأمين تغطية كلفة "البروتاز" لكسور الحوض والورك لدى المسنين على نفقة ، ابتداءً من الأسبوع المقبل.وأوضح أن نسبة التغطية ستكون 65% في و80% في ، كما أعلن توسيع تغطية نفقات اعمال خاصة بالقلب، مؤكداً أن "أولويتنا هي حماية كبارنا والحفاظ على صحتهم وكرامتهم، وأن القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة القائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص".وأكد الوزير ناصر الدين أن العمل يتم "خطوة بخطوة" مع الشركاء في المستشفيات الحكومية والخاصة للوصول إلى "نتائج ملموسة"، مشدداً على أن "المرض لا يميّز بين المناطق والطوائف، فالصحة تجمعنا دائمًا".وأضاف أن عادت إلى تسديد مستحقاتها للمستشفيات بوتيرة أسرع، مشيراً إلى أن "كل مستشفى يقدّم أوراقه بشكل رسمي وقانوني يمكنه قبض مستحقاته خلال ستة أشهر كحد أقصى، فيما يتقاضى الأطباء مستحقاتهم بعد شهرين". ولفت إلى أن جميع المستشفيات التي قدّمت ملفاتها كاملة حصلت على حقوقها من ، مؤكداً أن "هذا حق مكتسب".وفي سياقٍ متصل، أعلن ناصر الدين تعزيز طاقم وزارة الصحة بأطباء مراقبين، مشيراً إلى أنه " خلال مباريات سيتم تعيين 56 طبيبا مراقبا لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظلّ خسارة نحو 40% من أطبائه و20% من ممرضاته بسبب الهجرة خلال الأزمات".كما نوّه بمناقشات جرت مع بشأن مشاريع دعم المستشفيات الحكومية، موضحاً أن عمليات الدعم بدأت تصل تباعاً إلى المستشفيات في مختلف المناطق، من مستشفى ضهر الباشق إلى وحلبا وغيرها.