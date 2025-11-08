Advertisement

لبنان

وفد من البنك الدولي زار جنوب لبنان

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1439708-638982199709366340.png
Doc-P-1439708-638982199709366340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان عددا من بلدات القطاع الغربي ومدينة صور، مطلعاً على حجم الاضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي في الجنوب.
Advertisement

واستهل الوقد زيارته للمقر العام لليونيفيل في الناقورة والتقى القائد العام الجنرال ابانيارا بحضور المسؤولين في مكتب الشؤون المدنية والعسكرية.

ثم انتقل الوفد في جولة ميدانية على بلديات طيرحرفا والجبين وشيحين، واطلع على الاضرار من رؤساء البلديات. (الجديد)

 
مواضيع ذات صلة
وفد البنك الدولي يزور لبنان لمتابعة المشاريع ودعم الإصلاحات الحكومية
lebanon 24
08/11/2025 20:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني شارك في اجتماع عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي
lebanon 24
08/11/2025 20:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد كبير من كبار المسؤولين في البنك الدولي في البقاع
lebanon 24
08/11/2025 20:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد البنك الدولي يزور لبنان قريباً... جابر: زيارة غير مسبوقة تعكس الثقة بلبنان
lebanon 24
08/11/2025 20:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب الشؤون المدنية

البنك الدولي

القائد العام

مكتب الشؤون

جنوب لبنان

الناقورة

الجبين

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2025-11-08
13:02 | 2025-11-08
12:56 | 2025-11-08
12:41 | 2025-11-08
12:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24