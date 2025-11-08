24
لبنان
وفد من البنك الدولي زار جنوب لبنان
Lebanon 24
08-11-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد
البنك الدولي
الذي يزور
لبنان
عددا من بلدات القطاع
الغربي
ومدينة صور، مطلعاً على حجم الاضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي في الجنوب.
واستهل الوقد زيارته للمقر العام لليونيفيل في
الناقورة
والتقى
القائد العام
الجنرال ابانيارا بحضور المسؤولين في
مكتب الشؤون المدنية
والعسكرية.
ثم انتقل الوفد في جولة ميدانية على بلديات طيرحرفا والجبين وشيحين، واطلع على الاضرار من رؤساء البلديات. (الجديد)
