وفد من البنك الدولي زار جنوب لبنان

زار وفد الذي يزور عددا من بلدات القطاع ومدينة صور، مطلعاً على حجم الاضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي في الجنوب.واستهل الوقد زيارته للمقر العام لليونيفيل في والتقى الجنرال ابانيارا بحضور المسؤولين في والعسكرية.ثم انتقل الوفد في جولة ميدانية على بلديات طيرحرفا والجبين وشيحين، واطلع على الاضرار من رؤساء البلديات. (الجديد)