Advertisement

لبنان

الحجار من دير المخلّص في جون: لتعزيز التلاقي وصون الاستقرار الوطني

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:59
A-
A+

Doc-P-1439726-638982220648470169.png
Doc-P-1439726-638982220648470169.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم، دير المخلّص العامر في بلدة جون – قضاء الشوف، حيث المقرّ الرئيسي للرئاسة العامة للرهبانية الباسيلية المخلصية، وكان في استقباله الرئيس العام للرهبانية الأرشمندريت أنطوان رزق، رئيس الدير الأب إلياس صليبا، وعدد من الآباء والرهبان.
Advertisement

وجال الوزير الحجار والوفد المرافق في أرجاء الدير، حيث اطلع على معالمه الدينية والثقافية، واستمع إلى شرح مفصل حول تاريخه العريق، والدور الذي يضطلع به في المجالين التربوي والاجتماعي.

وفي ختام الزيارة، أقيمت مأدبة غداء على شرف الوزير الحجار، الذي شدد على" أهمية التلاقي والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع ، بما يصبّ في مصلحة صون الاستقرار الوطني، وتعزيز مقوّمات الصمود في مواجهة التحديات الراهنة"، لافتا إلى أهمية "تعزيز مفاهيم العيش المشترك".
 
مواضيع ذات صلة
زيارة تكريمية من نقيب المحامين إلى دير المخلص في جون الشوف
lebanon 24
08/11/2025 20:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
lebanon 24
08/11/2025 20:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يلتقي الزياني في "حوار المنامة" لتعزيز التعاون اللبناني – البحريني
lebanon 24
08/11/2025 20:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون أمني رفيع بين الأمن العام وأمن الدولة لتعزيز الاستقرار الداخلي
lebanon 24
08/11/2025 20:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

الرئيس العام

أحمد الحجار

رئاسة ال

الدينية

الرئيسي

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2025-11-08
13:02 | 2025-11-08
12:56 | 2025-11-08
12:41 | 2025-11-08
12:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24