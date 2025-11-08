الحجار من دير المخلّص في جون: لتعزيز التلاقي وصون الاستقرار الوطني

Advertisement

زار والبلديات ، اليوم، دير المخلّص العامر في بلدة جون – قضاء ، حيث المقرّ للرئاسة العامة للرهبانية الباسيلية المخلصية، وكان في استقباله للرهبانية الأرشمندريت أنطوان رزق، رئيس الدير الأب إلياس ، وعدد من الآباء والرهبان.وجال الوزير والوفد المرافق في أرجاء الدير، حيث اطلع على معالمه والثقافية، واستمع إلى شرح مفصل حول تاريخه العريق، والدور الذي يضطلع به في المجالين والاجتماعي.وفي ختام الزيارة، أقيمت مأدبة غداء على شرف الوزير الحجار، الذي شدد على" أهمية التلاقي والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع ، بما يصبّ في مصلحة صون الاستقرار الوطني، وتعزيز مقوّمات الصمود في مواجهة التحديات الراهنة"، لافتا إلى أهمية "تعزيز مفاهيم العيش المشترك".