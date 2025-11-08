"شقة مخدرات" داخل الضاحية.. شاهدوا الصورة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها لمكافحة جرائم ترويج وتخزين المواد المخدّرة، توافرت معلومات لدى والجرائم الهامة في وجبل / وحدة حول وجود شقّة في محلة المعمورة تُشتبه في استخدامها لتخزين المخدّرات.

على الفور، قامت قوة من المكتب برصد الشقّة ومراقبتها بدقة، وبنتيجة المتابعة، نفّذت عملية المداهمة وأوقفت كلًّا من اللبنانيين: م. ع. (مواليد 1998)، م. م. (مواليد 1964)، م. ع. (مواليد 1996).

خلال التفتيش، تم ضبط: مسدس حربي، كمية كبيرة من المواد المخدّرة داخل الغرفة التي كان بداخلها م. م.، وهي كالتالي:

34 كيس ماريجوانا.

440 طبة كوكايين بأحجام وأنواع مختلفة.

6.5 كلغ من مادة حشيشة الكيف.

ميزانان إلكترونيان خاصان بوزن المخدرات.

6 هواتف خلوية.

5 مطاحن ماريجوانا.

مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.

كما تم توقيف المدعو: أ. ز. (مواليد 1982، لبناني)، وبالاستعلام عنه تبيّن وجود خلاصة حكم بحقه بجرم تعاطي المخدّرات.

كما تم ضبط:

دراجة آلية من نوع GR، لون أسود.

سيارة من نوع “جيب راف 4″، لون أسود.

سيارة من نوع “سيات”، لون كحلي.

التحقيق جارٍ بإشراف المختص.

مداهمة شقّة في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية تُستخدم لتخزين المخدّرات وتوقيف متورّطين فيها من قبل مكتب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان



صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم… pic.twitter.com/YTvYgtsDeM — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 8, 2025 Advertisement