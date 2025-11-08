24
لبنان
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-11-2025
|
12:41
مع الكلام المُتجدد والمستمر عن إمكانية توجّه
مصرف لبنان
إلى طباعة أوراق نقدية جديدة مثل الـ500 ألف ليرة، المليون ليرة والـ5 مليون ليرة، تتجهُ الأنظار إلى ما سيحلُّ بالأوراق النقدية الموجودة حالياً في السوق خصوصاً تلك المرتبطة بالفئات الصغيرة منها مثل الـ1000، 5000، الـ10000 ليرة.. فماذا سيكونُ مصيرها؟
يقولُ
الخبير الاقتصادي
والمالي
بلال علامة
لـ
"
لبنان24
"
إنّه كلما كبُرت العملة الورقية من حيث الفئات، كلما فقدت العملة من قيمة
الثروة
التي تحملها، مشيراً إلى أنّ "العملة الورقية هي حافظة للثروة وفيها قيمة معينة"، وأضاف: "كلما ذهبنا نحو الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة فإن هذا يعني أن الفئات الصغيرة ستندثر، وبالتالي لا داعي بعد ذلك لطباعتها".
وذكر علامة أن ورقة الـ1000
ليرة لبنانية
على سبيل المثال لم تعُد متداولة إذ لم يعد لها قيمة، فيما المواطن لا يقبلها، مُشيراً إلى أن "إلغاء الأوراق النقدية غير المتداولة يحتاج إلى قانون في مجلس النواب مع قرار من مصرف
لبنان
لتعميمه"، وأضاف: "عادة حينما يتم إلغاء أوراق نقدية معينة، يُعطي
البنك المركزي
الناس مهلة لاستبدالها".
وقال علامة إنه "لا يعتقد أنه سيجري إلغاء تلك الأوراق النقدية الصغيرة، لكن في المقابل لن يتم الاستمرار بالتداول بها"، وتابع: "بعدما سيطبع مصرف لبنان الفئات الكبيرة من 500 ألف ومليون و 5 مليون ليرة، سيُعيد البنك المركزي ترتيب الأوراق ليقوم بتأمين ما يُعرف بالفكفكة (الصرافة) الخاصة بالقيم الكبيرة".
وختم: "أمام ذلك، فإنَّ على مصرف لبنان عدم طباعة أوراق الـ1000 و الـ5000 ليرة بينما قد لا يقوم بإلغاء تلك الأوراق النقدية في الوقت الحالي قبل أن يمنح مهلة لمالكي هذه الأوراق لاستبدالها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
