لبنان
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
Lebanon 24
08-11-2025
|
13:02
A-
A+
اعتبرَ
رئيس حزب
"
الكتائب
اللبنانية
"
النائب سامي الجميل
إنَّ "
حزب الله
يدمر جهود رئيس الجمهورية جوزاف عون ويسهل اعتداءات
إسرائيل
ويتمسك بسلاحه بدلاً من دعم موقف عون بالتفاوض لحماية
لبنان
وسيادته وتحريره"، مُحذراً "من استجرار تجربة غزة من تهجير وقضم أرض".
وفي حديثٍ تلفزيوني، اليوم السبت، سأل الجميل: "كيف للحزب أن يتحدّث عن ضغط عليه في اقتراع الخارج بينما المساواة منتهَكة في الداخل باستخدام السلاح لترهيب المرشحين والناخبين في مناطقه؟".
وتابع: "بهذا المنطق يجب عدم حصول انتخابات بوجود السلاح، وعلى
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الاحتكام للدستور وإدراج مشروع قانون الحكومة على جدول الأعمال للسماح للمغتربين بالاقتراع لنواب الداخل. أما بموضوع السلاح فهو مجرّد ناقل رسائل لا يمون على أي من الطرفين".
وأكمل: "نحن مع أي شكل للتفاوض مع إسرائيل أكان مباشراً أو غير مباشر أو سياسياً أو مدنياً أو عسكرياً ولو اقتضى الأمر مشاركة رئيس الجمهورية لأن المهم هو إنهاء الحرب في الجنوب نهائياً".
