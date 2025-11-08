أبو فاعور من راشيا: السجل الزراعي شرط أساسي للحصول على الدعم

Advertisement

شهد مركز الثقافي في لقاءً زراعياً برعاية النائب ، بدعوة من اتحادي بلديات وقلعة ، وبمشاركة بلدية راشيا وعدد من رؤساء البلديات والتعاونيات والمزارعين، خُصّص لشرح برنامج المشروع الأخضر وآليات الاستفادة منه في دعم القطاع الزراعي.أكد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا أهمية وجود مكتب للمشروع الأخضر في المنطقة، داعياً المزارعين إلى التسجيل في السجل الزراعي لأنه الشرط الأساسي للحصول على الخدمات والدعم.وشدد رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال ياسر ضرورة إنجاز المستندات المطلوبة لدى البلديات والتعاونيات لتسهيل تقديم الطلبات، مشيراً إلى الحاجة لمشاريع وتطوير البنى الزراعية.وأكد مستشار مازن حلواني أن الزراعة تشكل مصدر عيش رئيسي في المنطقة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز أساليب الري والزراعات الحديثة، لافتاً أيضاً إلى أهمية التسجيل في السجل الزراعي للاستفادة من البرامج.وأوضح النائب وائل أن اللقاء عملي وهدفه توضيح الآلية التي تسمح للمزارعين والبلديات بالحصول على برك الري والأقنية والحيطان الداعمة والطرق الزراعية، مؤكداً أن السجل الزراعي هو الممر الوحيد للاستفادة من التقديمات.وقدّم المهندس وليد رشماني عرضاً تقنياً حول طريقة تقديم الطلبات ومتابعتها ضمن المشروع الأخضر.ويأتي اللقاء في إطار تنسيق مستمر بين والسلطات المحلية لتعزيز التنمية الزراعية في قضاء راشيا ودعم بقاء المزارعين في أرضهم.