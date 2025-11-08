Advertisement

لبنان

مرشّح جديد للانتخابات في عكار

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-11-2025 | 13:34
يبرز اسم أحد المنتسبين لـ"التيار الوطني الحر" بشكل واضح في منطقة عكار، حيث تناقلته عدة جلسات انتخابية بجدية. 
اللافت أن صورته ظهرت على لافتات في مختلف أنحاء المنطقة، في خطوة اعتبرها البعض تمهيداً لترسيخ حضوره في ذهن الناخبين قبيل انطلاق السباق الانتخابي.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
