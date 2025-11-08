Advertisement

لبنان

أفرام من واشنطن: سفارتنا صورة للبنان الخلاق والمحترف

Lebanon 24
08-11-2025 | 14:08
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "سعدت اليوم بلقاء سفيرة لبنان في الولايات المتحدة المميّزة ندى حمادة معوض، والسكرتير الأول راوي حمدان، وفريق السفارة. كل التمنيات لهم بالنجاح والتوفيق في المهمّة الجديدة. إنهم يقدّمون أجمل صورة للبنان الذي نحبّه. لبنان الخلّاق، لبنان المحترف ولبنان المتميّز".
الولايات المتحدة

المجلس التنفيذي

مجلس التنفيذ

نعمة افرام

مشروع وطن

من واشنطن

واشنطن

08:06 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
07:31 | 2025-11-09
07:26 | 2025-11-09
07:00 | 2025-11-09
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24