في طرابلس.. ورشة عمل لدعم مسار العمل البلدي الفاعل والتنموي

نظّم مرصد للتنمية ومعهد طرابلس لدراسة السياسات ورشة عمل بعنوان "شراكة من أجل طرابلس: ورشة دعم مسار العمل البلدي الفاعل والتنموي"، بمشاركة محافظ بالإنابة السيدة إيمان الرافعي، ورئيس وأعضاء لمدينة طرابلس، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء، إلى جانب عدد واسع من الموظفين والخبراء والفاعلين في مجالات التنمية والإدارة المحلية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز نهج الشراكة والتكامل بين البلدية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعم قدرات المجلس البلدي الجديد في وضع وتنفيذ سياسات تنموية قائمة على المشاركة والشفافية والاستدامة.





استُهلت الورشة بكلمات افتتاحية لكل من عبد المجيد الرافعي ممثلًا عن المرصد، وسـامر أنوس عن معهد طرابلس لدراسة السياسات، وجميل كرم الذي عرض أهداف الورشة ومحاورها التفاعلية.





توزعت أعمال الورشة على أربع جلسات رئيسية تناولت:





1. أولويات العمل البلدي في طرابلس،



2. سبل تعزيز الاستدامة المالية،



3. آليات الشراكة المجتمعية،



4. ومسارات الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.





في الجلسة الأولى، عرض رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة خطة عمل المجلس البلدي الجديد ورؤيته للمرحلة المقبلة، تلاه عرض حول تحديث المخطط التوجيهي للمدينة قدّمه ديران هرمنديان، ومداخلة من نقيب المهندسين شوقي حول دور التنظيم المدني في دفع التنمية المحلية.





أما الجلسة الثانية، فشارك فيها كل من خالد الحاج إسماعيل (مدير برنامج الغذاء العالمي في الشمال)، ولبيب حمرا (رئيس بلدية حاصبيا)، ومصطفى حجازي (رئيس بلدية صيدا)، ونجاة الإيي بدرية (عن الاغتراب الطرابلسي)، حيث ركزت المداخلات على تنمية الإيرادات الذاتية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والجاليات الطرابلسية في الاغتراب، وتحسين التنسيق مع الجهات المانحة.





وفي اليوم الثاني، ناقشت الجلسة الثالثة مفهوم الشراكة المجتمعية وأدوات المساءلة المحلية، بمشاركة خبراء التنمية سيمون بشواتي، خالد حنوف، ريم مصطفى، وجوليان كورسون (المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية – لبنان).





أما الجلسة الرابعة، فخُصصت لبحث سبل الإصلاح الإداري وتعزيز دور المجلس البلدي كإطار لاتخاذ القرار المحلي، بمشاركة كل من الخبير أديب نعمة، ومحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي.





وتضمّنت الورشة أيضًا جلسات عمل تشاركية أتاحت للمشاركين طرح رؤى عملية حول التنمية البلدية، والشراكات التمويلية، والمساءلة المجتمعية.





وفي ختام الورشة، تم تلخيص أبرز التوصيات والاقتراحات العملية التي ستُبنى عليها مبادرات مستقبلية تهدف إلى ترسيخ العمل البلدي التنموي وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة المحلية.