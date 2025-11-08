24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-11-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وضع
لبنان
وارتفاع منسوب خطر اندلاع تصعيدٍ جديد بينه وبين
إسرائيل
.
Advertisement
التقريرُ الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقولُ إن "الجيش اللبناني يعيش سباقاً مع الزمن لنزع سلاح
حزب الله
"، مُشيراً إلى أنَّ "الضربات الجوية
الإسرائيلية
قد تكون مقدمة لحرب أخرى إذا لم تتمكن القوات المسلحة
اللبنانية
التي تعاني من نقص التمويل من الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأميركية لنزع سلاح الحزب وذلك بحلول شهر كانون الثاني المقبل".
وتطرّق التقرير إلى الهجمات الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد ما أسماها "أهدافاً ل"حزب الله" في جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين، وأضاف: "رغم أن حزب الله لم يعُد يشبه القوة التي كان عليها قبل عملية سهام
الشمال
التي شنتها إسرائيل ضد لبنان عام 2024، فإنه يتعلم الآن كيفية التكيف مع الظروف المتغيرة، بحسب اعتقاد محللي الاستخبارات".
وتابع: "يتضمنُ هذا التكيّف استئناف التدريبات، مع التركيز على تصنيع أسلحة أبسط وأرخص مثل الطائرات من دون طيار - والتي تواجه إسرائيل صعوبة في اعتراضها. كذلك، يستعيدُ حزب الله تمويله، ويتعلم كيفية التكيف مع الوضع منذ انقطاع الطريق البري بينه وبين
إيران
عبر
سوريا
، وذلك في أعقاب سقوط نظام حليفه بشار الأسد في دمشق خلال شهر كانون الأول الماضي".
واعتبر التقرير أن مسألة تكيف "حزب الله" مع التغييرات، وتصنيعه للأسلحة واستعادة التمويل، تمثل "أمراً مُحبطاً للغاية بالنسبة للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"، وأضاف: "رغم أن الإدارة الأميركيّة بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار في لبنان، إلا أن نشاطها إزاء الأخير كان أقل ضجة بكثير مقارنة بنشاطها لبناء السلام في غزة".
وتوقف التقرير عند قرار البيت الأبيض قبل شهر إقرار حزمة مالية بقيمة 230 مليون دولار لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية وأجهزة الأمن في تنفيذ خطة صاغتها
الولايات المتحدة
لنزع سلاح حزب الله، وأضاف: "يُعتبر هذا المبلغ كبيراً بالنسبة لبلد صغير نسبياً، في وقتٍ تعمل فيه الولايات المتحدة على خفض إنفاقها الخارجي. لكن بالنسبة لإسرائيل فإنَّ عملية نزع السلاح ما هي إلا مهزلة".
وذكر التقرير أن "منع التهديدات التي تتزايد على حدود إسرائيل بدلاً من مراقبتها، أصبح الآن عقيدة أساسية للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "القصف
الإسرائيلي
الذي حصل مؤخراً يعني المزيد من استهداف المناطق المبنية مع ما يصاحب ذلك من خطر وقوع إصابات بين المدنيين".
وتابع: "بما أن قاعدة نفوذ "حزب الله" تتركز في الجنوب الشيعي، فقد كان له حضور محدود في
بيروت
منذ عملية سهام الشمال، وفقاً للخبراء، ولكن هذا بدأ يتغير. وإذا استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على العاصمة اللبنانية، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة غضب جيرانها العرب وتهديد الدعم الإقليمي لاتفاق السلام الذي توصل إليه ترامب في غزة، والذي يبني عليه الكثير من طموحاته في
الشرق الأوسط
".
وأكمل: "لقد مرّ عام تقريباً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وخلال تلك الفترة، لم تألُ إسرائيل جهداً لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين. كذلك، فإن إسرائيل، ومن خلال مواصلة حملتها الجوية، قد تتمكن من إبقاء حزب الله كقوة متضائلة، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى نفور لبنان الرسمي بالكامل ودفعه إلى التخلي عن سياسة نزع السلاح، وهنا سيتم زرع بذور الحرب الكبرى المقبلة بين إسرائيل ولبنان".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن غزة وبيروت 1982.. ماذا قال تقريرٌ بريطانيّ؟
Lebanon 24
عن غزة وبيروت 1982.. ماذا قال تقريرٌ بريطانيّ؟
09/11/2025 15:15:53
09/11/2025 15:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
Lebanon 24
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
09/11/2025 15:15:53
09/11/2025 15:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ؟
09/11/2025 15:15:53
09/11/2025 15:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
09/11/2025 15:15:53
09/11/2025 15:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
المطران فرحة: لننظر الى بعضنا بعين الإيمان لا بعين النقد
Lebanon 24
المطران فرحة: لننظر الى بعضنا بعين الإيمان لا بعين النقد
08:06 | 2025-11-09
09/11/2025 08:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في طرابلس
Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في طرابلس
08:00 | 2025-11-09
09/11/2025 08:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس بدء السنة الطقسية في كنيسة مار شربل - عنايا
Lebanon 24
قداس بدء السنة الطقسية في كنيسة مار شربل - عنايا
07:47 | 2025-11-09
09/11/2025 07:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
معوّض: الاغتراب اللبناني شريك أساسي في إنقاذ الوطن
Lebanon 24
معوّض: الاغتراب اللبناني شريك أساسي في إنقاذ الوطن
07:31 | 2025-11-09
09/11/2025 07:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: للتفتيش عن مساحة مشتركة للتوافق
Lebanon 24
هاشم: للتفتيش عن مساحة مشتركة للتوافق
07:26 | 2025-11-09
09/11/2025 07:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:06 | 2025-11-09
المطران فرحة: لننظر الى بعضنا بعين الإيمان لا بعين النقد
08:00 | 2025-11-09
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في طرابلس
07:47 | 2025-11-09
قداس بدء السنة الطقسية في كنيسة مار شربل - عنايا
07:31 | 2025-11-09
معوّض: الاغتراب اللبناني شريك أساسي في إنقاذ الوطن
07:26 | 2025-11-09
هاشم: للتفتيش عن مساحة مشتركة للتوافق
07:00 | 2025-11-09
لماذا لم تُوقف إسرائيل هجماتها على لبنان؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24