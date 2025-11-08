Advertisement

لبنان

إنخفاض لافت في منسوب مياه نبع الصفا في وادي خالد

Lebanon 24
08-11-2025 | 14:32
سُجّل انخفاض كبير في منسوب مياه نبع الصفا في منطقة وادي خالد، ما أثار صدمة وقلقًا لدى الأهالي الذين عبّروا عن خشيتهم من تفاقم الجفاف في المنطقة.
ويُعدّ نبع الصفا من الينابيع التاريخية في وادي خالد، إذ يشكّل منذ سنوات طويلة مصدر ريّ أساسي للأراضي الزراعية الممتدة في قرى الوادي، وتصبّ مياهه في النهر الكبير الجنوبي الذي يُعد شريان حياة للمنطقة.
 
الصفا

ساسي

