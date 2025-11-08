إنخفاض لافت في منسوب مياه نبع الصفا في وادي خالد

Advertisement

سُجّل انخفاض كبير في منسوب مياه نبع في منطقة ، ما أثار صدمة وقلقًا لدى الأهالي الذين عبّروا عن خشيتهم من تفاقم الجفاف في المنطقة.ويُعدّ نبع الصفا من الينابيع التاريخية في وادي خالد، إذ يشكّل منذ سنوات طويلة مصدر ريّ أساسي للأراضي الزراعية الممتدة في قرى الوادي، وتصبّ مياهه في النهر الكبير الجنوبي الذي يُعد شريان حياة للمنطقة.