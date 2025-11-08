24
لبنان
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
08-11-2025
|
14:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
، اليوم السبت، أن
إسرائيل
أبلغت
الجيش اللبناني
عبر
واشنطن
بأنه "لا يتحرّك بشكلٍ كافٍ ضد
حزب الله
".
وقالت الهيئة إن "إسرائيل أبلغت واشنطن بأنَّ حزب الله جنّد في الأشهر الماضية آلاف المُقاتلين الجُدد"، مشيرة إلى أن "إسرائيل حذرت من تداعيات تهريب حزب الله لمئات الصواريخ من
سوريا
".
واليوم السبت، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ الجيش
الإسرائيلي
يستعد لـ"جولة أخرى من إضعاف حزب الله، حتى لو كلفه ذلك بضعة أيام من التصعيد".
وأوضحت الصحيفة أنَّ "الجيش الإسرائيلي يُدرك أن الروح القتالية في التنظيم وقدراته العملياتية تتجدد وذلك بعدما حلّ ضباط شباب مكان الذين تمّ اغتيالهم في عملية سهام
الشمال
التي خاضتها إسرائيل ضدّ
لبنان
عام 2024".
في الوقت نفسه، تحدثت الصحيفة عن انقسام داخل إسرائيل بشأن مستوى وطبيعة التصعيد ضد "حزب الله"، وسط تزايد الضربات الجوية على جنوب لبنان.
وأفادت الصحيفة في تقرير نقلاً عن مصادر عسكرية، لم تسمها، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشهد تبايناً بين من يطالب بتكثيف الهجمات لشل قدرات الحزب، ومن يدعو إلى الاكتفاء بعمليات محدودة.
وأشارت المصادر إلى أن "أي رد من الحزب قد يشعل جولة قتال جديدة على الحدود الشمالية" لإسرائيل، ما يفسر التردد في إعطاء الضوء الأخضر للضربة القاصمة.
وفي وقتٍ سابق، قالت الصحيفة إن "سلاح الجو الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية الإسرائيلية، أعدوا مسودة خطة هجومية لما يُعرف بإضعاف حزب الله"، مشيرة إلى أن "هناك حدث آخر من شأنه أن يُزعزع استقرار الوضع وهو وقوع هجوم في
بيروت
، حيث تقوم المنظمة بتسليح نفسها وتخزين الأسلحة"، وأضافت: "حتى هذه اللحظة لم يهاجم الجيش الإسرائيلي هناك بعد".
أيضاً، ذكرت الصحيفة في تقريرٍ آخر إنَّ "حزب الله يعملُ على تسريع الجهود الرامية إلى إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية والاقتصادية في أعقاب الضربات الثقيلة التي تعرض لها خلال الصراع مع إسرائيل العام الماضي، مما أثار قلقاً متزايداً بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمراقبين الدوليين".
التقرير يقول إنَّ "حزب الله تكيف مع الوضع الحالي، مركّزاً على تطوير أسلحة منخفضة التكلفة وسهلة التركيب مثل الطائرات المسيّرة، والتي تُصنّع داخل بيروت نفسها"، وأضاف: "تُشكّل هذه الأنظمة البسيطة تحديات اعتراضية للجيش الإسرائيلي، وتعكس الدروس التي استخلصها حزب الله من حرب لبنان السابقة".
(رصد لبنان24)
