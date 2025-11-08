Advertisement

لبنان

مسؤولون أميركيون في بعبدا.. "تمويل حزب الله" قيد البحث

Lebanon 24
08-11-2025 | 15:51
قالت مصادر إعلامية أنّ وفداً من وزارة الخزانة الأميركية سيلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، يوم الأحد.
إلى ذلك، ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أن مسؤوليْن أميركييّن سيزوران عون غداً، وهما سيباستيان جوركا ورودولف عطالله، المتخصصان في مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
 

وقالت المعلومات إنَّ "الرسالة التي يحملها الوفد الأميركي تتعلق بحزب الله وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة وتحذيرٍ بضرورة العمل على وقف مصادرِ هذا التمويل".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24