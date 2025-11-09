مهرجان "بيروت ترنّم" ينطلق قريباً.. الموسيقى تنبضُ رقياً

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان " تُرنم" الذي يشكل عنواناً للموسيقى الراقية في بيروت، وحدثاً ثقافياً يُغني الهوية الفنية.

فعاليات المهرجان تنطلق يوم السبت 29 تشرين الثاني 2025 عند الساعة الـ8 مساء في كنيسة القديس يوسف - مونو، وسيكون البرنامج على النحو التالي:





1- السبت 29 تشرين الثاني - الساعة 8.00 مساء - ليلة الافتتاح



الحفل سيشهد مشاركة جوقة الجامعة الأنطونية، جوقة جامعة سيدة اللويزة والأوركسترا اللبنانية بقيادة الأب توفيق معتوق.





2- يوم الأحد 30 تشرين الثاني - الساعة 8.00 مساءً - كنيسة سيدة الزروع الأنطونية -



الحفل سيكون للعازفين أبيجيلا فوشتينا (كمان) وألبرتو فيرو (بيانو)





3- الثلاثاء 2 كانون الأول - الساعة 8.00 مساء - كنيسة القديس يوسف، مونو



الحفل سيكون للعازفين كريستيانو جوالكو (كمان)، باولو أندريولي (كمان)، سيموني جراماجليا (فيولا)، جيوفاني سكاجليوني (تشيلو)





4- الخميس 4 كانون الأول - الساعة 8.00 مساء - كاتدرائية القديس جاورجيوس الأرثوذكسية، بيروت



ستحيي الحفل جوقة القديس رومانوس المرنم - أبرشية بيروت والمرتل القس رومانوس (قائد الجوقة)





5- الجمعة 5 كانون الأول - الساعة 8.00 مساء - كنيسة مار مارون الجميزة



سيحيي الحفل كريستوف كسياجيك، الحائز على العديد من الجوائز في مسابقة شوبان الدولية للبيانو





6- السبت 6 كانون الأول 2025 - الساعة 8.00 مساء - كنيسة مار مارون الجميزة



الحفل سيكون للعازفين يوسف إيفانوف (كمان) وفيليب إيفانوف (بيانو)







7- الأحد 7 كانون الأول - الساعة 7.00 مساءً - افتتاح أسواق بيروت



الحفل سيكون لجوقة الجامعة الأنطونية





8- الأحد 7 كنون الاول - الساعة 8.00 مساء، الجامعة الأميركية في بيروت



الحفل سيكون للمغني فراس عنداري





9- الاثنين 8 كانون الأول - الساعة 8 مساءً، الجامعة الأميركية في بيروت



الحفل سيكون للمغنية ساندي لطي





10- الثلاثاء 9 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار مارون، الجميزة



الحفل سيكون لكورال الفيحاء الوطنية وزياد الأحمدي بقيادة المايسترو باركيف تسلاكيان



11- الأربعاء 10 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار الياس في القنطاري



الحفل سيكون لغادة شبير وجوقة مؤسسة الإمام





12- الخميس 11 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ألبا، سن الفيل



الحفل سيكون فابيو سينتاني (بيانو) وماريو راهي (كمان)





13- الجمعة 12 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة القديس يوسف، مونو



الحفل سيكون للتينور بشارة مفرج، جوقة وأوركسترا جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة





14- السبت 13 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار مارون، الجميّزة



الحفل سيكون لليتيسيا مورينو (كمان) وجوسو دي سولاون (بيانو)





15- الأحد 14 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار الياس، القنطاري



الحفل سيكون للموسيقي جوزيف تواضروس





16- الاثنين 15 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، مسرح غولبنكيان، الجامعة اللبنانية الأميركية، بيروت



الحفل سيكون للتينور بشارة مفرّج





17- الثلاثاء 16 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كاتدرائية مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك، بيروت



الحفل سيكون لجوقة القديس المرنم بقيادة د. أوستا





18- الأربعاء 17 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كاتدرائية القديس الياس والقديس غريغوريوس المنير للأرمن الكاثوليك، بيروت



الحفل سيكون لماتيو الخضر (كونترتينور) ومارك رعيدي باز (تينور)





19- الخميس 18 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار مارون، الجميزة



الحفل سيكون لإيمانويل غراف (تشيلو) وتيو جورجيو (بيانو)





20- الجمعة 19 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار الياس القنطاري



الحفل سيكون لأوركسترا "Les Solistes de Beyrouth" بقيادة فرناندو عفارا، وبمشاركة جيمس ألكسندر (بيانو) وكارين سيشاي (ميزو سوبرانو)





21- السبت 20 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة القديس يوسف، مونو



الحفل سيكون لجوقة "Philokalia Choir" والسوبرانو نادين نصار، التينور بشارة مفرج، وجوقة فيلوكاليا بقيادة مارانا سعد





22- الأحد 21 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار مارون، الجميزة



الحفل سيكون لجوقة "Beirut Chants El-Sistema"





23- الاثنين 22 كانون الأول، 5.00 مساءً، كنيسة مار ميخائيل، النهر



الحفل سيكون لكورال بقيادة الأستاذة نهى حاتم والعازفة إيزابيل إسحاقيان (بيانو)





24- الاثنين 22 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، قاعة الاسمبلي هول، الجامعة الأميركية في بيروت



الحفل سيكون للعازفين مكرم أبو الحسن (دوبل باص)، توم هرونيغ (ألتو ساكسفون)، نضال أبو سمرة (تينور ساكسفون)، جو خوري (تينور ساكسفون)، ماري أبو خالد (غناء)، طارق يماني (بيانو)، بافلور وارديني (طبول)، سامر عفيف (إيقاع)





25- الثلاثاء 23 كانون الأول - الحفل الختامي - الساعة 8.00 مساء، قاعة اسمبلي هوا، الجامعة الأميركية في بيروت